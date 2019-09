Bliži se dodjela Emmyja, a evo koja popularna serija slovi za glavnog favorita

Najpopularnija serija današnjice, 'Igra prijestolja', pokušati će ispisati povijest posljednji put na dodjeli nagrade Emmy 22. rujna u Los Angelesu, gdje će se na glamuroznoj svečanosti okupiti televizijska elita i oprostiti od niza popularnih serija

Serija je osvojila nagradu za najbolju komediju 2015, 2016. i 2017., ali su je morali pauzirati jer se Julia Louis-Dreyfus borila s rakom dojke.

Julia Louis-Dreyfus mogla bi postaviti rekord za najviše osvojenih individualnih nagrada Emmy s devetim kipićem.

Još jedan popularan show koji se dugo prikazivao i pokušat će uzeti posljednji Emmy je Teorija velikog praska, sitcom o skupini štrebera, mladim znanstvenicima iz Kalifornije.

Osvojio je samo jednu nominaciju za režiju, ali njegovim tvorcima to vjerojatno ne smeta nakon što je svih 12 sezona ovaj tjedan kupila HBO Max streaming usluga za 500 milijuna američkih dolara.

U kategoriji "ograničenih serija" je Černobil, drama HBO-a o nuklearnoj katastrofi 1986. prošli vikend osvojila sedam Emmyja. Čak je porazila GOT u dizajnu produkcije.

No, možda će biti teško tome dodati još koju nagradu 22. rujna jer se natječe s Netflixovom serijom When They See Us, istinitom pričom o pet muškaraca lažno optuženih za silovanje prolaznice u Central Parku koja je osvojila osam nominacija za glumu.