Blista u posljednjim danima trudnoće: Leona Paraminski slavi rođendan i nestrpljivo čeka dan kad će upoznati svoju djevojčicu

Naša glumica s američkom adresom, Leona Paraminski broji zadnje dane trudnoće i s nestrpljenjem očekuje dan kad će napokon upoznati svoju djevojčicu. Malena bi trebala stići na doista poseban dan, na sam rođendan svoje majke, no sudeći prema najnovijoj fotografiji koju je objavila Leona, malenoj se još nigdje ne žuri

Danas je doista poseban dan za Leonu Paraminski. Naime, glumica danas puni 42. godine, a današnji dan je ujedno i dan određen kao termin njezinog poroda i upoznavanja s dugo željenim djetetom. Međutim, kako to često biva, malenoj se ne žuri te Leona još uživa u čarima trudnoće. Tako je na svom Instagram profilu objavila nježnu, crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira u bijeloj haljini koja ističe njezin trudnički trbuščić. U opisu fotografije Leona je napisala: 'Poglavlje 42', a hashtagovima dala do znanja kako je to za nju vrijeme novih početaka. Pratitelji i prijatelji požurili su s čestitkama, a mnogima nije promaknuo Leonini sjajni izgled.