Blake Lively ovom je objavom utišala glasine o nesuglasicama s Annom Kendrick

Novi projekt tijekom pravne bitke s Baldonijem

'Another Simple Favor' prvi je film Lively koji ima premijeru otkako su počeli njeni pravni problemi s Justinom Baldonijem.

Lively i njen redatelj i kolega iz filma 'It Ends With Us' Baldoni (41) trenutno su usred visoko medijski popraćene pravne bitke. U prosincu je Lively tužila Baldonija, optužujući njega i druge za seksualno uznemiravanje i osvetničku kampanju blaćenja, što on negira. Baldoni je uzvratio protutužbom Lively, njenog supruga Reynoldsa i njihove osobe za odnose s javnošću u siječnju, navodeći klevetu i iznudu.