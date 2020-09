Bivši scijentolog otkrio zašto je Brad Pitt od kontroverzne crkve pobjegao glavom bez obzira

Za razliku od svojih kolega Toma Cruisea i Johna Travolte, Brad Pitt je na vrijeme pobjegao iz ralja scijentologa s kojima ga je upoznala tadašnja djevojka, glumica Juliette Lewis. Da nešto ozbiljno ne štima sa scijentolozima Pitt je shvatio još u proces inicijacije te je napustio ne samo crkvu već i djevojku

U Scijentološkoj crkvi ljude često spajaju i čine odgovornima za međusobno provođenje tečajeva, pa je tako svakog mjeseca kći čelnika crkve morala biti uz Pitta kako bi on obavio svoj zadatak do kraja. Sauna je inače dio postupka 'pročišćavanja' koji je razvio osnivač scijentologije L Ron Hubbard, a sastoji se od visokih doza vitamina, dugih sati u sauni i vježbanja.

A post shared by Brioni (@brioni_official) on Sep 8, 2020 at 8:53am PDT

View this post on Instagram

Prema scijentološkim zapisima, Pitt je završio neke terapije u srpnju 1991. i specijalni tečaj za 'ljudsku procjenu' u svibnju 1993. godine. No, sam proces inicijacije obuhvaćao je i neobične seanse na kojima bi nadzornici urlali i vrijeđali potencijalne članove. Mallen tvrdi da je na njima nemilosrdno urlao na Pitta koji se toliko naljutio da je otišao i nikad se više nije vratio u okrilje crkve. Crkva ga je ponovno pokušala regrutirati nakon što ju je 1993. napustio, ali on je odbio sve njihove pokušaje.

A post shared by Brioni (@brioni_official) on Feb 27, 2020 at 8:29am PST

View this post on Instagram

Pitt je 1993. rekao zauvijek zbogom scijentologiji, ali i glumici Juliette Lewis koja je još uvijek članica te kontroverzne crkve, baš poput njezinih slavnih kolega Johna Travolte i Toma Cruisea. Scijentološka crkva danas navodno raspolaže s bogatstvom od preko tri milijarde dolara gotovine, a tu su i brojne nekretnine u Kaliforniji, Floridi i Europi koje su u vlasništvu crkve. Njezini pripadnici su mahom bogati, oni koji mogu potrošiti stotine i tisuće dolara na razne tečajeve i knjige, bez kojih ne mogu napredovati u dosizanju 'čistoće'.

No pitanje koje se nameće je zašto toliko holivudskih glumaca nalazimo u redovima ove crkve? 'Oni su rano napustili škole da bi postali zvijezde. Mladi su, neobrazovani i osjećaju se inferiornima među svojim obrazovanim vršnjacima, liječnicima, inženjerima, bankarima, a scijentologija popunjava tu prazninu', objašnjava američki dobitnik Pulitzerove nagrade Lawrence Wright u svojoj knjizi 'Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief' (Raščistimo: scijentologija, Hollywood i u zatvoru vjere).