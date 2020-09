Dok se javnost zabavlja 'okršajem' njegove nove djevojke i Angeline Jolie, Brad Pitt javno flertuje s Jennifer Aniston

Zahvaljujući aplikaciji Zoom, ali i dobrotvornoj udruzi Core, koja pomaže u ovoj pandemiji koronavirusa, na Facebooku su se okupila najveća holivudska imena današnjice kako bi u live javljanju zajednički čitali scenarij legendarnog teen filma 'Fast Times at Ridgemont High' iz 1982. Ipak, najveću pozornost odnijeli su bivši holivudski supružnici Brad Pitt i Jennifer Aniston, a iz njihovih dijaloga dalo se zaključiti da 'stara ljubav zaborava nema'

Brad Pitt i Jennifer Aniston rado su se odazvali virtualnom zajedničkom čitanju scenarija legendarnog teen filma 'Fast Times at Ridgemont High' iz 1982., gdje su, zahvaljujući Zoom aplikaciji, javili se iz svojih domova, a osim njih tamo su bili Jimmy Kimmel, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Spicoli i Sean Penn.

I dok su se između dvoje bivših supružnika itekako osjećale iskre, javnost se i dalje zabavlja komentarom nove Pittove djevojke Nicole Poturalski, koja je na Instagramu poslala poruku svojoj suparnici, bivšoj supruzi Angelini Jolie, napisavši tek: 'Sretni ljudi ne mrze’.

Mnogi su iz toga zaključili kako je to zapravo upućeno upravo bivšoj supruzi njezina odabranika, koja je posljednjih tjedana bijesna i to s razlogom. Naime, Angelini Jolie nikako se nije svidjelo što je njezin bivši suprug Brad Pitt svoju novu djevojku odlučio odvesti na romantični vikend u njihov dvorac u Francuskoj i to u vrijeme kada je trebala biti njihova godišnjica braka.