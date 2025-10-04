Bivša supruga Billa Gatesa ponosno pokazala novog dečka; ne krije koliko je sretna

U Londonu, na dodjeli The Albies koju organizira zaklada Georgea i Amal Clooney (Clooney Foundation for Justice), Melinda French Gates po prvi je put pred kamerama prošetala crvenim tepihom s poduzetnikom P hilipom Vaughnom , nekoliko mjeseci nakon što je javno poručila da je u novoj vezi i da je ‘vrlo, vrlo sretna’.

Događaj je održan u Prirodoslovnom muzeju, a filantropkinja je među ovogodišnjim laureatima, s priznanjem za višedesetljetni rad na unaprjeđenju zdravlja žena i rodne ravnopravnosti. Osmijeh na crvenom tepihu, uz partnera, ovoga je puta bio jednako zapažen kao i nagrada koju je primila.

French Gates i Vaughn prvi su put potaknuli glasine o vezi prošle godine, kada su snimljeni kako se drže za ruke u New Yorku. Ove godine, u razgovoru povodom izlaska njezine nove knjige The Next Day, potvrdila je da je u vezi, ali tada još nije otkrivala ime partnera; u gostovanju kod Stephena Colberta opisala ju je kao ‘prilično sjajnu’.

I on je radio u Microsoftu

Prema profesionalnim biografijama dostupnima u javnosti, Philip Vaughn je osnivač i predsjednik tvrtke Tavour, servisa za dostavu craft piva, a ranije je radio u Microsoftu između 1999. i 2008. godine. Melinda je i sama karijeru započela u Microsoftu, gdje je i upoznala Billa Gatesa, ali je kompaniju napustila prije rođenja njihova prvog djeteta 1996.

Bivši supružnici razveli su se 2021. i roditelji su troje djece: Jennifer (29), Roryja (26) i Phoebe (23). Bill Gates danas je u vezi s Paulom Hurd.