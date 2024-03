Bivša prateća plesačica P Diddyja tvrdi: 'Znala sam da ga moram izbjegavati pod svaku cijenu!'

'Nažalost, ne možemo odvojiti bol i nastaviti dalje,' napisala je. 'Iskustvo koristimo kao lekciju i krećemo se drugačije. Ako sam ispričala svoju priču 1996. Što onda?? Samo sam znala da ga trebam izbjegavati pod svaku cijenu. Da, plesala sam za njega i držala sam se podalje. Bila sam i u 'Vote or die' avionu i držala se na udaljenosti. Intervjuirao sam ga za njegove projekte i pazila. Ništa što se događa nije iznenađujuće.'

'Rješenje se u liječenje i nastavku dalje. Okupljanje radi inkriminiranja je cilj. Ali u ovom divljem svijetu s pokvarenim sustavom... naše je liječenje prioritet. Sram neka bude sve one muškarce koji dopuštaju da se ovo nastavi. Sram me bilo možda zbog davanja prioriteta mom mentalnom zdravlju, neki bi rekli. Ali nakon rada na mjestu koje grabi duše... Spasila sam se. Sad me nazovite ako me netko treba da dodatno razjasnim svoju priču. Ali mislim da je Cassie shvatila!!'