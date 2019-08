Bivša pjevačice Karme povukla se na vrhuncu slave, a sada je spremna za nove uspjehe na sceni

Nakon četiri godine duge pauze bivša pjevačica grupe Karma vratila se u glazbene vode. Majda Šušelj, nastupila je s Ivanom Zakom na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, a sada je snimila novu pjesmu. U usklađivanju majčinstvo i pjevanje, danas joj najviše pomaže partner Michael Pavlović, počasni vicekonzul Kraljevine Tajland u Hrvatskoj

'Do šestog mjeseca trudnoće skakala na pozornici, makar to nije baš jako pohvalno. Ali povratak nakon poroda nakon mjesec dana, to mi je bilo previše, to mi je bilo pregrubo. Ne mogu ja to dijete ostaviti, kući otići, otići negdje na dva-tri dana', ispričala je Majda Šušelj Tara za InMagazin Nove TV.

Na vrhuncu slave, nakon 14 godina zajedničkog djelovanja i rođenja kćeri Nike, napustila je Karmu. I danas tu odluku smatra ispravnom.

'Muški dio benda mogao je postati otac dva, tri, četiri puta, njemu se ništa ne mijenja u životu osim toga što možda malo manje spava noću kad se vrati s koncerta, ali majka ne. Kod žena je to drukčije', objasnila je Tara.