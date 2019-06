Bila je jedno od najpoznatijih televizijskih lica nekadašnje države: Evo što danas radi

Kao 'otkačena' pankerica sa šašavom frizurom osamdesetih se proslavila kao voditeljica kultne emisije 'Hit mjeseca'. Dubravka Duca Marković bila je svjedok stvaranja rock scene na prostoru Balkana, djevojka Srđana Gokovića Gileta iz Električnog orgazma koja se družila s najvećim glazbenim facama Milanom Mladenovićem, Johnnyjem Štulićem, Dušanom Kojićem Kojom. Mladi su je obožavali. I sada je u medijskim vodama

Dubravka Duca Marković bila jedno od omiljenih televizijskih lica. Televizijske gene je naslijedila od oca Aleksandra Markovića , veterana televizije i majke Ljiljane Marković glumica i voditeljica Dnevnika. Roditelji nisu bili sredni s njezinim izborom, htjeli su postane odvjetnica pa je studirala pravo. Angažman u kultnoj glazbenoj emisiji 'Hit meseca' (jugoslovenske verzije kultne britanske emisije 'Top of the Pops”) je dobila zahvaljujući glazbenom uredniku na Studiju B koji ju je doveo kao zamjenu za voditelja Aleksandra Žikića koji je otišao u vojsku.

Danas na razdoblje te emisije gleda kao na 'dobru tezgu'.

'Njene važnosti postala sam svjesna tek kasnije. Moram priznati da je to nama tada bilo dobro zezanje. To što je Hit meseca značio dobro mi je opisao Siniša Škarica. Rekao je da ukoliko nije mogao plasirati neki band u emisiju, to je značilo da taj band ne postoji', izjavila je ranije Dubravka Duca Marković. Malo je poznato kako ima talent za šivanje te da su svi kostimi koje je na početku svoje karijere furao Gile iz Električnog orgazma (inače njezin dugogodišnji dečko), njeznih ruku djelo.