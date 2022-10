Beyonce na udaru optužbi: 'Bez pitanja je koristila elemente naše pjesme. Jako je arogantna'

Sudeći prema svemu na stranoj pop sceni odvija se pravi sukob. Engleski pop Right Said Fred nazvao je Beyoncé arogantnom tvrdeći da je koristila element njihove pjesme 'I’m Too Sexy', a da ih prije toga nije kontaktirala. Beyoncéin tim te navode oštro demantira

Right Said Fred nazvao je Beyoncé arogantnom jer je koristila element njihove poznate pjesme 'I’m Too Sexy', a da ih prije toga nije kontaktirala. Fred i Richard Fairbrassna dodjeli Broadcast Music Inc Awards 2022. u Londonu progovorili su o svojoj ljutnji izražavajući iznenađenje što je pjevačica upotrijebila elemente njihove pjesmu u svojoj pjesmi 'Alien Superstar'.

'Obično nam umjetnik pristupi, ali Beyoncé nije jer je tako arogantna osoba. Vjerojatno je pomislila 'dođi i uhvati me', pa smo za to čuli naknadno,' rekli su braća Fred i Richard Fairbrass koji su bend osnovali 1989. Prethodno su Drake i Taylor Swift koristili elemente iste te pjesme, ali su prvo kontaktirali braću.

'Za korištenje naše melodije potrebno je naše dopuštenje pa nam pošalju demo, a mi ga odobrimo i ako je tako, dobit ćemo priznanje za suautorstvo. S ovom stvari s Beyoncé postoje 22 pisca, to je smiješno, pa dobili bismo oko 40 penija. Mislimo da je razlog zašto se dobiva tako malo novca taj da danas svatko hoće svij dio – od prijatelja, golf partnera, pa do tipa koji ti donosi Coca-Colu,' rekli su osnivači Right Said Fred. Također su dodali da su bili prisiljeni odustati od svega jer ne mogu razgovarati s nekim tko ima 'puno više utjecaja, moći i novca'.

No, Beyoncein tim poriče te optužbe. U izjavi, Beyoncéini predstavnici nazvali su tvrdnje Right Said Freda 'neistinitim i nevjerojatno omalovažavajućim'. 'Ne samo da su dali dopuštenje za korištenje dijela pjesme, već su javno govorili o svojoj zahvalnosti što se nalaze na albumu. Za njihovu pjesmu nije korištena zvučna snimka, korištena skladba… ova optužba je lažna,' navedeno je u izjavi Beyoncéinog tima. 'Dopuštenje je zatraženo od njihovog izdavača 11. svibnja 2022., a izdavač je odobrio upotrebu 15. lipnja 2022. Plaćeno im je korištenje u kolovozu 2022. Nadalje, postotak autorskih prava pisaca Right Said Freda s obzirom na upotrebu 'I'm Too Sexy' značajan je dio skladbe. Kolektivno, Right Said Fred pisci posjeduju više od bilo kojeg drugog pojedinačnog pisca i imaju zasluge koscenarista. Ova optužba je lažna,' zaključeno je.