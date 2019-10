Beogradska zvijezda serije 'Novine', Branka Katić: 'Ne vjerujem u trpljenje bilo čijeg lošeg karaktera ili sebičnosti samo zato da bi brak ili veza opstali'

Hrvatska serija 'Novine' privukla je veliku pažnju i dobila samo pozitivne kritike za svoje prve dvije sezone, a gledateljima stiže i treća koja se trenutno snima. Jednu od glavnih uloga u njoj ima Branka Katić, među najomiljenijim glumicama s naših prostora, kojoj se možemo radovati i u brojnim inozemnim filmovima i serijama. Za tportal je 49-godišnja izvanserijska glumica progovorila o svojim ulogama, profesiji, prirodnom starenju, kozmopolitskom načinu života, a otkrila je i poneke detalje iz roditeljstva i obiteljskog života

Branka Katić debitirala je na filmu s 14 godina, nakon što se za ulogu u ostvarenju 'Nije lako s muškarcima' javila na oglas u novinama i zaigrala kćer Milene Dravić. Na Akademiji je učila od Rade Šerbedžije, s kojim je snimila i spot 'Djevojka iz moga kraja', a u Americi je s njima zaigrala i u TV seriji 'Red Widow'. Glumila je uz bok Catherine Deneuve u francuskom filmu 'Čovjek koji je želio da živi svoj život' te hitu Michaela Manna 'Državni neprijatelj', u kojem je kao imigrantkinja Anna Sage glumila s Johnnyjem Deppom. Pamtimo je i po brojnim ulogama u domaćim ostvarenjima, poput Kusturičina filma 'Crna mačka, beli mačor', rolama u filmovima Srđana Dragojevića 'Rane' i 'Mi nismo anđeli' te brojnim drugima. Može se pohvaliti i filmovima te popularnim serijama strane produkcije kao što su 'Captain America: The Winter Soldier', HBO-ova 'Big Love', 'The Jury', 'Bored to Death' i 'Waking the Dead'.

Već godinama živi na relaciji London - Beograd, a prije nekoliko godina Branka je u rodnom gradu svila svoje gnijezdo u kojem se, kaže, 'želi penzionirati'. Uz sve obaveze, odlično balansira između uloge glumice te supruge redatelju Julianu Farini i majke 17-godišnjem Louisu i 15-godišnjem Joeu. S oduševljenjem govori o snimanju 'Novina' (novinarku je imala priliku igrati i u seriji 'American Odyssey'), a s istom producentskom kućom Drugi plan snimat će uskoro i seriju 'Amnezija'.

Snima se treća sezona 'Novina'. Što čeka Dijanu Mitrović u novim epizodama?

Čekaju je nova ljubav i stare boli. I veliko urušavanje. Budite strpljivi, bit ćete nagrađeni. Bit će uzbudljivo i završit će onako kako mora završiti. Ne želim vam otkriti sve.