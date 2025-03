Ben Fogle dao javnu podršku: 'Stojim uz Kanadu, ne uz zlostavljače'

'Najsretnija sjećanja bila su u kanadskoj divljini. Nije to bila duboka divljina, ali bilo je to ruralno jezero s kolibom koju je moj pokojni djed Morris izgradio vlastitim rukama. Nije bilo potpuno izvan mreže, imali smo struju, ali sve je bilo rudimentarno. Bilo je vrlo jednostavno. Obožavao sam kanu koji je moj djed sam napravio. Bilo je to vrlo praktično iskustvo. Apsolutno sam to obožavao. Sjećam se kako sam bio tužan na kraju ljeta, kada sam se morao vratiti u London.'