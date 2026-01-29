Beckhamovi žele sina natrag, ali samo pod jednim uvjetom

David i Victoria Beckham navodno su spremni izgladiti odnose sa svojim otuđenim sinom Brooklynom, ali postoji jedan veliki 'ali' - u toj računici nema mjesta za njegovu suprugu, Nicolu Peltz

'David i Victoria vole Brooklyna i boje se da će izgubiti sina. Primili bi ga natrag iste sekunde', otkrio je izvor za People u utorak, dok je drugi izvor dodao hladan tuš: 'Beckhamovi se nemaju namjeru pomiriti sa sinom, osim ako Nicola ne izađe iz slike.' Međutim, isti izvor teoretizira kako je to ultimatum na koji on nikada neće pristati. Naime, tvrdi se da je Brooklyn 'u protekle tri godine osjetio veću podršku od svoje supruge nego od svojih roditelja tijekom cijelog života'.

S druge strane, izvor blizak obitelji Beckham uvjeren je u drugačiji ishod: 'David i Victoria vjeruju da će se Brooklyn s vremenom vratiti. Ali do tada ne mogu učiniti ništa.' Podsjetimo, prošlog je tjedna 26-godišnji Brooklyn na Instagramu objavio šokantnu izjavu o otuđenosti od obitelji, poručivši da se 'ne želi pomiriti' s njima. Između ostalog, tvrdio je da je njegova majka Victoria (51) 'otkazala izradu Nicoline vjenčanice u zadnji čas' te da je 'otela' njihov prvi ples kao mladenaca, plešući s njim na 'vrlo neprimjeren način'.

Obitelj Beckham Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Obitelj Beckham Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

No, neprijateljstvo između Victorije i njezine 31-godišnje snahe navodno je počelo puno prije vjenčanja u travnju 2022. Tko je tu na koga ljubomoran? 'Victoria i Nicola slagale su se prvih nekoliko mjeseci, ali onda se Victoria počela ponašati kao ljubomorna djevojka. Činilo se da je jako ljubomorna na Nicolu', rekao je jedan izvor iz obitelji Peltz, dok izvor blizak Beckhamovima uzvraća udarac: 'Nicola je ta koja je ljubomorna na Victoriju. Ona želi biti slavna.' Navodno se Beckhamovi, predvođeni umirovljenom nogometnom zvijezdom i bivšom spajsicom koja je postala modna dizajnerica, nikada nisu uklopili s Peltzovima, američkom obitelji na čelu s milijarderom Nelsonom Peltzom i bivšom manekenkom Claudijom Heffner Peltz.

Nicola Peltz Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN







Nicola Peltz Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN