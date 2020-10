Beckhamovi ponovno uzburkali javnost nakon još jednog poljupca bivšeg nogometaša s kćerkom

Iako je, očito, željela samo pokazati koliko su otac i kći povezani, Victoria Beckham posljednjom je objavljenom fotografijom na svom Instagram profilu podijelila javnost - s jedne strane stali su ljudi u njihovu obranu, tvrdeći da isto i sami rade s djecom, a s druge strane oni koji su poljubac osudili, smatrajući to neprimjerenim

'Uvijek se osjećam nelagodno kad vidim ljude kako svoju djecu ljube u usta, no sigurna sam da sam i sama nesvjesno to napravila bezbroj puta sa svojom djecom ili nećacima', 'Ljudi povezuju poljubac u usta kao intimni čin dvoje ljubavnika, no neke kulture rade to sa svima i znaju jednostavno kako razdijeliti reakcije ljubavi od intimnosti', 'Hvala vam što ste nam pokazali da je savršeno normalno i u redu da otac poljubi kćer u usta kao znak prave ljubavi.'

Inače, ovo nije prvi puta da je Beckham poljubio Harper Seven, te da je to ovjekovječeno fotografijom koja je svaki put, nakon objave na Instagramu, doživjela žustre rasprave. No, čini se njima to ništa ne smeta.