Barbara Kolar pokazala što jede kako bi održala svoju novu vitku figuru

Nema tko nije zamijetio ili komentirao nikad vitkiju figuru Barbare Kolar, radijske i televizijske voditeljice koja je sada svima odlučila pokazati kako se hrani i kako održava svoju novu figuru

Do izražaja je tada posebno dolazila njezina nova, nikad vitkija figura. O svom izgledu Barbara ne voli previše razgovarati u medijima, ali ne skriva da joj laskaju pohvale na taj račun te da pršti samopouzdanjem otkako je skinula željene kilograme.

Pohvalila se kako je skuhala ukusan i zdrav rižoto od plodova mora te jasno dala do znanja da za konzumaciju ribljeg asortimana ne treba čekati petak.

Međutim simpatičnu plavušu to nije spriječilo da putem Instagrama podijeli svoje majstorije iz kuhinje. Sada je pokazala što se nalazi na njezinu meniju i tako dala mali uvid u svoj režim prehrane za vitku liniju.

Iako ne pokazuje da joj komentari, pa čak i oni loši na račun izgleda, smetaju, Barbara je nedavno za Slobodnu Dalmaciju rekla: 'Devedeset posto članaka o meni objavljenih posljednjih mjeseci u naslovu ili prvoj rečenici ima riječi 'nikad mršavija'. Čitajući to, ljudi zaključuju da sam luđakinja opsjednuta kilogramima koja se izgladnjuje do iznemoglosti, pa onda kreću komentari kako mi treba psihološka pomoć i kako šaljem krivu poruku mladim ženama. Da budem iskrena, ljetos sam imala nekoliko kilograma manje, ali to nije imalo veze s dijetom, nego s ovom stresnom godinom; neki su se propili, neki udebljali, a ja sam otkrila da se mogu živcirati toliko da izgubim apetit.'