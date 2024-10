Bajaga: 'Nismo planirali toliko dugo trajati'

'Nije nitko od nas imao namjeru hajde da toliko trajemo, ja sam čak tada vjerovao da ćemo imati nekoliko svirki i to je to. Nakon toga mi je palo napamet da snimim još jedan album 'S druge strane jastuka', a nakon toga je popularnost krenula uzlaznom putanjom i tempo je bio takav da nitko više ništa nije razmišljao, samo su se redale svirke i eto prošlo je 40 godina, a mi smo opstali', rekao je Bajaga.

Bajaga i Instruktori vjerojatno su jedan od rijetkih bendova koji su kroz 40 godina postojanja uspjeli opstati bez ikakvih pauza ili raspada, što je velika rijetkost u glazbenom svijetu. Bajaga na to odgovara, baš u stilu naziva turneje.

'Volimo to što radimo'

Mi stvarno volimo to što radimo. Ja se sjajno osjećam na bini i imam dobru ekipu koja uživa sa mnom na svirci. Nama to nije samo posao, ima tu istinski dosta zadovoljstva. Trudimo se stvarno. I to se negdje vidi po tome što nam je publika šarolika, ima od klinaca do starijih', dodao je Bajaga.

Nakon Arene Zagreb, jubilarnih 40 godina obilježit će i u Splitu, 23. studenog, te u Rijeci, 20. prosinca, gdje će publika imati priliku uživati u cijelom opusu benda. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava i prodajnih mjesta Eventima.