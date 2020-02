Bajaga i instruktori vječnim hitovima razgalili zagrebačku publiku

Jedan od najpopularnijih regionalni izvođača u petak navečer održao je još jedan spektakularan nastup u Zagrebu. Bajagi i instruktorima pripala je čast odsvirati prvi koncert u Hali, novoj multimedijalnoj dvorani koja se otvorila na Heinzelovoj

Tvorac mnogih bezvremenskih pjesama, od kojih su većina ljubavne, Bajaga je sa svojim Instruktorima prodao više od impresivnih pet milijuna nosača zvuka te se do danas zadržao na vrhu najvećih i najpopularnijih glazbenika u Hrvatskoj. Stoga nije čudno da je upravo on svirao na otvorenju novog koncertnog prostora, i to baš na Valentinovo.