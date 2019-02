Momčilo Bajagić Bajaga: 'Nije garancija to da će ti život biti bolji ako odseliš u svijet'

Bajaga & Instruktori, jedan od najvećih regionalnih rock ‘n’ roll bendova, nastupaju 2. ožujka u zagrebačkoj Areni. Bit će to odlična prilika za predstavljanje njihova novog studijskog albuma 'U sali lom', ali i podsjećanje na brojne hitove iz njihove dosadašnje karijere. Momčilo Bajagić Bajaga za tportal prisjetio se prvog nastupa i treme te je ispričao štošta o svojoj bogatoj karijeri, kolegama i zabranama koncerata te poručio da u glazbi nema penzije

Svirali smo 200 dana godišnje i svi su koncerti bili puni. U to vrijeme bivše države svirali smo u svim mjestima u kojima je bilo struje. Najbolje iz tog razdoblja to je što su ljudi shvatili da sam okej i normalan tip, što je ostalo do danas. Nisam se trudio i glumio da sam okej. Tako sam živio i ljudima nisam išao na živce, a to je nešto što se ne može isfolirati. Nekako je tada sve bilo nevinije, ali svako vrijeme donosi nešto svoje. Mislim da je vrijeme naših roditelja bilo nevinije, a naše je bilo čistije i nevinije nego ovo današnje. Svako sljedeće bit će brže, zeznutije, napetije. Ima puno ljudi, mogućnosti da dobijete informacije, što donosi neku 'frku' na sve ovo što već imamo.

Stvarno se već jako dugo trudim da to sačuvam koliko god mogu jer imam dugu karijeru. Profesionalno sviram već 40 godina i sve to vrijeme itekako vodim računa o tome da izbjegnem ta neka mjesta za koja znam da će me tamo hvatati za rukav.

Postoji li film koji ste gledali više puta i mogli biste opet?

Iako nisam ništa radio u njemu, jako volim film mog prijatelja Duška Kovačevića 'Tko to tamo peva'.

Kako danas, s vremenskim odmakom, gledate na zabranu koncerta u Hrvatskoj, ali i suradnju s Milom Kekinom koja se izrodila iz toga kao nešto pozitivno?

To je najviše proizvod medija. Drago mi je da se to završilo i nakon toga imali smo puno uspješnih koncerata u Hrvatskoj. Ljudi znaju naš stav, ovdje sviramo ne previše često, osim kad imamo nešto novo i kad postoji interes ljudi, pa se nadam da će i dalje biti sve okej u Hrvatskoj. To su bili rijetki slučajevi jer do tada nikad nismo imali nikakav problem. Mile i ekipa su ispali šmekeri, a s druge strane, Mile mi je uvijek bio simpatičan. Znali smo se, ali se nikad nismo posebno družili i onda je ispalo slučajno da se zabrana koncerta poklopi baš u to vrijeme kad je on snimao album. Poslao mi je 'Atlantidu' i meni se to svidjelo. Čak se nismo ni vidjeli kad smo je snimali nego mi je on poslao snimku, pa sam se ja posebno nasnimio, jer danas se to tako može napraviti. Dobro je i lijepo ispala pjesma, kao i videospot.