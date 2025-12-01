Baby boom na crvenom tepihu: Sienna Miller i Ellie Goulding otkrile trudničke trbuščiće

Malo je reći da su obožavatelji ostali šokirani kada su na crveni tepih ovogodišnjih Fashion Awardsa, koji se održavao u Royal Albert Hallu u Londonu, stale Ellie Goulding (38) i Sienna Miller (43) i otkrile trudničke trbuščiće

Kao da su planirale zajedno sa svijetom podijeliti sretnu vijest, Ellie Goulding i Sienna Miller otkrile su da su trudne upravo na glamuroznom događanju koje se večeras održalo u Londonu. Dodjela modnih nagrada bila je idealna prilika za javno otkrivanje trudničkih trbuščića, a efekt iznenađenja definitivno nije izostao.

I dok je za Ellie ovo drugo dijete, prvo koje čeka s novim dečkom, 28-godišnjim glumcem i modelom Beauom Minniearom, Sienni Miller ovo je treće, drugo s dugogodišnjim partnerom, 27-godišnjim glumcem Olijem Greenom.

Pjevačica ima četverogodišnjeg sina Arthura iz braka s bivšim suprugom Casparom Joplingom, a s mlađahnim Beauom u vezi je oko šest mjeseci. Sienna pak s Tomom Sturridgeom ima kćer, dok je s Olijem dobila još jednu kćer u siječnju 2024. godine.