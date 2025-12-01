LIJEPE TRUDNICE

Baby boom na crvenom tepihu: Sienna Miller i Ellie Goulding otkrile trudničke trbuščiće

N. Sa

01.12.2025 u 21:50

Ellie Goulding i Sienna Miller
Ellie Goulding i Sienna Miller Izvor: Profimedia / Autor: Ben STANSALL / AFP i James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Malo je reći da su obožavatelji ostali šokirani kada su na crveni tepih ovogodišnjih Fashion Awardsa, koji se održavao u Royal Albert Hallu u Londonu, stale Ellie Goulding (38) i Sienna Miller (43) i otkrile trudničke trbuščiće

Kao da su planirale zajedno sa svijetom podijeliti sretnu vijest, Ellie Goulding i Sienna Miller otkrile su da su trudne upravo na glamuroznom događanju koje se večeras održalo u Londonu. Dodjela modnih nagrada bila je idealna prilika za javno otkrivanje trudničkih trbuščića, a efekt iznenađenja definitivno nije izostao.

I dok je za Ellie ovo drugo dijete, prvo koje čeka s novim dečkom, 28-godišnjim glumcem i modelom Beauom Minniearom, Sienni Miller ovo je treće, drugo s dugogodišnjim partnerom, 27-godišnjim glumcem Olijem Greenom.

Pjevačica ima četverogodišnjeg sina Arthura iz braka s bivšim suprugom Casparom Joplingom, a s mlađahnim Beauom u vezi je oko šest mjeseci. Sienna pak s Tomom Sturridgeom ima kćer, dok je s Olijem dobila još jednu kćer u siječnju 2024. godine.

Sienna Miller
Sienna Miller Izvor: Profimedia / Autor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ellie Goulding je na crveni tepih stigla u crnom crop topu i culottes hlačama, potpuno otkrivši trudnički trbuščić. Sienna je pak gotovo ukrala show, a njezin trbuščić jasno se vidio ispod prozirne haljine koja je malo toga ostavila mašti na volju.

Ellie Goulding
Ellie Goulding Izvor: Profimedia / Autor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

