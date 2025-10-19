Ashton Kutcher iskreno priznao: 'Izgled mi je naštetio u glumačkoj karijeri'

Ashton Kutcher je priznao kako mu je njegov izgled muškog modela ponekad štetio u glumačkoj karijeri
Tijekom panela na New York Comic Conu, gdje je promovirao svoj novi FX serijal 'The Beauty', Kutcher je otvoreno govorio o tome kako fizički izgled ima veliki utjecaj na to koje uloge jednom glumcu budu ponuđene. Rekao je da postoje uloge koje je dobio upravo zbog svog izgleda, ali i one koje nije, što zna biti vrlo frustrirajuće.
Često odbijan za ozbiljne uloge
Kutcher, koji je prethodno radio kao profesionalni model, objasnio je da je zbog svog upečatljivog izgleda često bio isključen iz ozbiljnijih uloga koje zahtijevaju da glumac utjelovljuje likove s teškim životnim okolnostima.
Dodao je kako sada bolje razumije razloge takvih odluka, s obzirom na to da je i sam producent, te poznaje važnost vizualnog pripovijedanja pri obradi filmskih ili televizijskih priča. Naglasio je da vizualne slike u projektu moraju izazvati određene emocije kod publike kako bi priča zaživjela.
U novoj seriji glumi milijardera
U seriji 'The Beauty', Kutcher glumi složen i nijansiran lik, milijardera iz svijeta tehnologije, što mu pruža priliku za istraživanje raznih aspekata svoje glumačke sposobnosti. Istaknuo je kako ovaj lik nije samo vanjski atribut nego i dublja refleksija društvenih priča o percepciji ljepote i estetskih zahvata. Također je postavio zanimljivo pitanje dvostrukih standarda u društvu, poput onih o prihvatljivosti kozmetičkih zahvata u usporedbi s odlascima kod stomatologa.
Kutcher je poznat kao bivši suprug glumice Demi Moore, a trenutno je u skladnom braku s glumicom Milom Kunis, s kojom ima dvoje djece.