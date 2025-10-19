Ashton Kutcher iskreno priznao: 'Izgled mi je naštetio u glumačkoj karijeri'

Tijekom panela na New York Comic Conu , gdje je promovirao svoj novi FX serijal ' The Beauty ', Kutcher je otvoreno govorio o tome kako fizički izgled ima veliki utjecaj na to koje uloge jednom glumcu budu ponuđene. Rekao je da postoje uloge koje je dobio upravo zbog svog izgleda, ali i one koje nije, što zna biti vrlo frustrirajuće.

Kutcher , koji je prethodno radio kao profesionalni model , objasnio je da je zbog svog upečatljivog izgleda često bio isključen iz ozbiljnijih uloga koje zahtijevaju da glumac utjelovljuje likove s teškim životnim okolnostima.

Dodao je kako sada bolje razumije razloge takvih odluka, s obzirom na to da je i sam producent, te poznaje važnost vizualnog pripovijedanja pri obradi filmskih ili televizijskih priča. Naglasio je da vizualne slike u projektu moraju izazvati određene emocije kod publike kako bi priča zaživjela.

U novoj seriji glumi milijardera

U seriji 'The Beauty', Kutcher glumi složen i nijansiran lik, milijardera iz svijeta tehnologije, što mu pruža priliku za istraživanje raznih aspekata svoje glumačke sposobnosti. Istaknuo je kako ovaj lik nije samo vanjski atribut nego i dublja refleksija društvenih priča o percepciji ljepote i estetskih zahvata. Također je postavio zanimljivo pitanje dvostrukih standarda u društvu, poput onih o prihvatljivosti kozmetičkih zahvata u usporedbi s odlascima kod stomatologa.

Kutcher je poznat kao bivši suprug glumice Demi Moore, a trenutno je u skladnom braku s glumicom Milom Kunis, s kojom ima dvoje djece.