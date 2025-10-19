Bivši suprug optužio Jennifer Lopez za nevjeru: 'Problem nije u nama. Problem si ti'

Jennifer Lopez suočava se s optužbama za nevjeru od svog bivšeg supruga Ojanija Noe, koji je u ogorčenoj objavi na Instagramu oštro kritizirao pjevačicu zbog izjava koje je dala u intervjuu s Howardom Sternom

Lopez je u intervjuu izjavila da je nikada 'nije istinski volio' nijedan od njenih bivših partnera, što je izazvalo burnu reakciju njezinog prvog supruga.

Noa, koji je s Lopez bio u braku od 1997. do 1998., u svojoj je objavi odbacio njezine tvrdnje da njezini bivši partneri nisu bili sposobni voljeti je. Poručio joj je da prestane omalovažavati njega i ostale bivše te da prestane igrati ulogu žrtve. Izravno ju je optužio da je ona bila nevjerna tijekom njihovog braka. Istaknuo je kako je on bio odan i podržavao ju je, čak se i preselio da bi joj pomogao u karijeri u Hollywoodu.

Jennifer Lopez Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN





U svojoj objavi napisao je: 'Problem nije u nama. Nije u meni. Problem si ti. Ti si ta koja nije mogla održati vjeru'. Dodao je da je Lopez bila u četiri braka i da je između njih imala bezbroj veza. Također je naveo da je bio iskren i odan prema njoj, te da je čak napustio svoj posao, obitelj i prijatelje kako bi joj bio podrška.