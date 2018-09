Aretha Franklin umrla je bez oporuke, počinje li borba za nasljedstvo?

Nakon što je u 76. godini života preminula kraljica soula ostavivši iza sebe bogatstvo od oko 80 milijuna dolara, njezin odvjetnik otkrio je kako slavna Aretha Franklin prije smrti nije napisala oporuku. Iako ju je, kako je rekao, pokušao na sve načine uvjeriti da to napravi, ona to nije željela

Iako se zapravo nije protivila pisanju oporuke, istu nikada nije sastavila, unatoč tome što joj je odvjetnik Don Wilson to savjetovao. 'Zaista sam se trudio uvjeriti je da to napravi. Ne samo da napiše oporuku, već i da osnuje zakladu. Nije nikada rekla da ne želi to napisati, bila je i sama svjesna da je to potrebno, no jednostavno nikada nije imala vremena za to.'

Stoga će, prema zakonu države Michigan, bogatstvo u jednakim dijelovima naslijediti četvorica njezinih sinova - Clarence, Edward, Kecalf i Ted White Jr. No, mnogi ipak strahuju kako bi u konačnici i to moglo poći po zlu, jer kada umre poznata osoba, uvijek dođe do problema s nasljedstvom. Isto tako, postavlja se pitanje kako će se u budućnosti dijeliti prihodi od autorskih prava, ali i raznoraznih prihoda od ulaganja koje je imala.