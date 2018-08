Odlazak kraljice soula: Od rođenja su je pratile tragedije, a posljednju životnu bitku nije uspjela dobiti

Okružena ljudima koje voli, svoje je oči zauvijek zaklopila glazbena diva Aretha Franklin. Tužna vijest ostavila je u suzama milijune obožavatelja diljem svijeta, one koji su uz pjesme 76-godišnjakinje odrastali, zaljubljivali se, rastajali... Kako su rekli njezini bližnji, Aretha je do posljednjeg trenutka bila onakva kakva je bila cijelog života - zabavna, nasmijana i prisebna. Jedina razlika bila je u kilogramima, koje je izgubila posljednjih tjedana teške bolesti, o kojoj nije željela pričati, niti je željela da itko išta o tome zna

Uz oca, koji joj je bio i menadžer, Aretha je 1956. objavila svoj prvi album 'Songs of Faith', a nakon toga uspjesi su se nizali jedni za drugim. Tijekom svoje desetljećima duge karijere, tijekom kojih je doista postala istinska glazbena legenda, kraljica soula osvojila je čak 18 nagrada Grammy za pjesme poput 'Respect', 'Don't Play That Song', 'Freeway of Love', 'Chain of Fools' i slično, a u kolekciji ima i tri nagrade American Music Awards za 'omiljenu soul/r&b pjevačicu'. Uz sve to postala je i prva glazbenica koja je dobila svoje mjesto u muzeju Rock and Roll Hall of Fame and Museum.