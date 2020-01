Apocalyptica objavila studijski album 'Cell-O'

Velika finska četvorka Apocalyptica objavila je studijski album "Cell-0" uoči zagrebačkog koncerta u Tvornici kulture u ponedjeljak 20. siječnja. Novi susret s ovdašnjim fanovima jedan je rijetkih samostalnih nastupa benda jer na velikoj većini europskih datuma sviraju kao specijalni gosti na turneji grupe Sabaton

Objava ”Cell-0" albuma označava povratak korijenima i prvi je instrumentalni uradak benda u zadnjih 17 godina, a Apocalyptica se otisnula na put istraživanja novih boja i zvukova njihovih moćnih instrumenata. Stvaranju albuma pristupili su kao potpunom umjetničkom djelu, ne razmišljajući o singlovima, spajajući tako sve dijelove s energijom pravog metal benda. “Teško se izraziti bez tekstova, ali na albumu 'Cell-0' pronašli smo dijelove svemira koje prije nismo poznavali. Milijuni nota se spajaju i tvore glazbu kao što milijuni stanica tvore život, a kada sve to vizualizirate pojavljuju se slični uzorci. Nove pjesme imaju puno slojeva i kompleksne su, pa nije uvijek lako reći o čemu su. To je i ljepota instrumentalne glazbe, slušatelj može doživjeti iste pjesme na različite načine, a to je i jedan od razloga zbog kojeg ih ne želimo objašnjavati prije nego ih netko iskusi”, poručuje Apocalyptica. Intenzivan i emotivan album je producirala Apocalyptica, a za mix je zadužen Andrew Scheps (RHCP, Lana Del Rey, Metallica, Black Sabbath).

Apocalyptica kreće na cestu 17. siječnja i to kao specijalni gosti na turneji grupe Sabaton, s koje će skrenuti prema Tvornici kulture na prvi samostalan koncert. Bit će to jedna od uistinu rijetkih prilika da ih se igdje u Europi vidi na solo nastupu. Nastupi ih vode po cijeloj Europi, od Njemačke, Poljske, Češke, Nizozemske, Belgije, pa sve do Finske, nakon čega bend nastupa u SAD-u. “Našu Cell-0 turneju postavit ćemo na novu razinu u smislu prezentacije naše glazbe, jer ne znamo drugačije”, kaže bend.

Istinski glazbeni istraživači i inovatori, kultni kvartet violončela posljednji posjet Zagrebu odradili su u travnju 2017. u sklopu turneje povodom 20 godina njihovog prekretničkog albuma “Plays Metallica By Four Cellos”, a na toj seriji koncerata grupa je pronašla uporište za nove instrumentalne skladbe.