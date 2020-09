Antonija Blaće odvažila se na nešto potpuno drugačije: 'Doživljaj za pamćenje i to baš na moj zadnji dan na moru'

View this post on Instagram

🦞🦐🐙🦑🦀🐟🐠 Doživljaj za pamćenje i to bas na moj zadnji dan na moru 🥰 Hvala braći Luki i Anti sto su mi priuštili ovo iskustvo i pokazali kako sve na koči funkcionira. Nisam nikad prije bila. Bilo je tu neelegantnih preskakanja s broda na brod, lopata, kašeta, leda i mreža. Svakako iskustvo za pamćenje!!! Rado bih tagirala njihovo Ribarstvo Tudor, ali ljudi rade oldschool- nemaju instač. Al imaju mail. Stavit ću vam na story da imate ako vam zatreba frisko. P.S. Luka i Ante sad malo odmaraju jer je lovostaj, mi smo se fotkali taman koji dan ranije.