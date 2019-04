Antonija Blaće na 15. godišnjici RTL-a otkrila kako je zapravo tekao njezin put do uspjeha

View this post on Instagram

Proslavili smo sinoć 15. rođendan @rtl_hr 💙💛❤️ Ispricat ću vam jednu priču o tome kako je život nepredvidljiv. Na rtlovom prvom partiju ikada, parti koji je obilježio pokretanje RTL kanala, te davne 2004., bila sam prisutna i ja. Ali ne kao kandidat bb-a, a još manje kao voditeljica ili producentica. Radila sam najvažniji posao tu večer - skupljala sam čaše! Nikada to necu zaboraviti - gledala sam iza šanka tadašnje velike rtlove zvijezde i ni u peti mi nije bilo da ću jednog dana i ja tako stajati na pozornici kao dio @rtl_hr ekipe. Tek sam se par mjeseci nakon prijavila za BB. Poslije su mi rekli da čak nisam bila u prvih 12, nego backup, ali me i tu sreća pogledala pa sam upala jer je netko odustao. Tako da ako vam itko ikada kaže - ma nemoguce. E, moguće je! ❤️ Hvala vam svima sto ste mi dali šansu! 🙏🏻