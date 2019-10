Anna Wintour puni 70 godina, a evo kako je opisuju suradnici: 'Svaka žena koja uspijeva imati tako održavanu frizuru zaslužuje da je se plašite'

U nedjelju će napuniti 70, a njezinom talentu, elanu i volji za rad, praćenje i diktiranje trendova na glavnoj poziciji vodećeg modnog magazina Vogue nema premca. Anna Wintour već više od tri desetljeća uspješno drma modnom scenom, vlada medijskim prostorom te izaziva duboko strahopoštovanje. No, evo i one druge, malo skrivenije strane moćne urednice

Na čelu je američkog modnog magazina Vogue, u žargonu nazivanog 'modna Biblija', a kada jednog dana ode s tog mjesta, mnogi smatraju da će to biti kao da ste došli u čuveni Louvre dok tamo nije Mona Lisa.

Inspirirala je knjigu, a kasnije i film 'Vrag nosi Pradu' svojim likom i dijelom, a gdje god se pojavi izaziva duboko strahopoštovanje. No kad je o poslovnoj strani riječ opisuju je kao hladnu ženu bez emocija. Njezina formula, kakva god ona bila, pokazuje se uspješnom jer već tri desetljeća perfektno radi svoj posao.

Kod Anne postoji nepisano pravilo - nema usputnog čavrljanja

Trish Halpin, nekadašnja urednica modnog magazina Marie Claire svoju je kolegicu i konkurenticu Annu Wintour prvi puta imala prilike oči u oči vidjeti na jednom letu iz Londona za New York u ranim jutarnjim satima. Poput svih ostalih putnika na letu, i dvije su modne urednice trebale izuti svoju obuću i predati se kontroli naređenih u zrakoplovnoj luci. Kako su bile dosta blizu jedna drugoj, pogledale su se, jasno dale do znanja da su se prepoznale, ali to je bilo sve.

'Iako smo jako dobro znale tko smo, nepisano je pravilo da Anna ne voli male razgovore i usputna čavrljanja', objasnila je Halpin.

U poslu je brza, efikasna i zna prepoznati talent na vrijeme

Do pozicije do koje je dogurala i koju sigurno grije već godinama, Wintour je došla zahvaljujući svom neospornom talentu, nosu za biznis i neopisivo dobrom strategijom.

Dizajnerica Anya Hindmarch iz jednog je poslovnog sastanka zaključila kakva je Anna u poslu te je opisala: 'Iako sam bila prestravljena, brzo sam se opustila. Kod Anne sve ide po nekakvom logičnom redu i nema odugovlačenja. Odmah se prelazi na posao, fokusirana je, pokazuje zanimanje, nevjerojatnom brzinom reagira na mailove i ponosna na svoje poslovne veze i kontakte. Zaslužila je reputaciju kakvu ima u svom svijetu. 'Svaka žena koja uspijeva imati tako održavanu frizuru zaslužuje da je se plašite''.