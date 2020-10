Ankica Dobrić oštro po mladima, ali i svima koji se ne pridržavaju odluka: 'Korona nam pokazuje koliko je ljudski rod na niskom nivou'

Njezino matično kazalište Gavella stradalo je u potresu i ne može se vratiti u njega na posao, ali zato je veseli nova uloga u dramskoj seriji s elementima humora 'Dar Mar' koja se emitira na Novoj TV. To joj je nakon duljeg izbivanja s malih ekrana prva veća uloga u takvom formatu

'To je vrlo sebično i korona nam pokazuje koliko je ljudski rod na niskom nivou, nismo shvatili da i dalje ovisimo jedni o drugima, nego smo i dalje sebični i mislimo kako se nama to neće dogoditi. Tu je i naš Stožer dosta liberalan u svojim odlukama i nije im smetalo okupljanje mladih dok u kazalištu sada može biti tek 100 osoba, a kazalište je mjesto gdje se ne priča niti se pije i ljudi sjede na propisanoj udaljenosti s maskama i tu su mjere stroge. Trebaju se poduzeti ozbiljnije zakonske mjere', tvrdi glumica.

Već je neko vrijeme živi u podstanarstvu. Svoj stan nakon potresa je obnovila, no kako predstavnik stanara uz još neke suvlasnike nije ništa poduzeo u obnovi zgrade, nema ni grijanja ni tople vode. 'Talac sam jednog starog predstavnika stanara, bivšeg suca, koji nije ni doživio potres jer je u tom trenutku bio na svojoj vikendici na selu i nakon potresa se četiri mjeseca nije udostojao pojaviti i tvrdio je da za obnovu moramo čekati Zakon o obnovi, a pritom je obnovio jedan od svojih stanova. Naša zgrada dobila je žutu oznaku i morao se hitno popraviti dimnjak i zabatni zid, no mi do dana današnjeg nismo ništa napravili. S druge strane naš predstavnik stanara koji ima dva stana u zgradi i dalje ne poduzima ništa', ljutita je.