[ANKETA] Bivša predsjednica pokazala kako se snašla kao glumica u seriji 'Dar Mar'

Već se neko vrijeme priča kako je Kolinda Grabar-Kitarović dobila gostujuću ulogu u popularnoj humorističnoj drami koja se prikazuje na Novoj TV, a u srijedu navečer gledatelji su imali priliku vidjeti kako je odglumila ulogu - predsjednice

Kolinda Grabar-Kitarović nakratko je 'vratila' svoj mandat, ali naravno samo za potrebe sudjelovanja u seriji 'Dar Mar'. Kako je ranije izjavila, očekivala je da će snimanje dulje trajati, no brzo je to odradila. 'Bilo mi je super moram reći. Malo sam se iznenadila kad sam dobila poziv. Nisam puno razmišljala jer mislim da u životu treba prihvatiti svaki izazov, sve što se nudi. Iskreno došla sam se zabaviti malo ovdje', izjavila je nedavno za IN Magazin Nove TV.