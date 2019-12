Anica Kovač sva u bijelom ušetala u Škorin izborni stožer: 'Netko će reći - lako njoj, ona živi vani'

Kada je u bijeloj kombinaciji 180 centimetara visoka bivša Miss Hrvatske ušetala u hotel Dubrovnik u strogom centru Zagreba, malo je reći da su svi pogledi s ekrana, na kojima su se pratili izborni rezultati, usmjerili prema njoj. Anica Kovač stigla je kao potpora pjevaču Miroslavu Škori na ovogodišnjim predsjedničkim izborima

Nasmijana i vedra, Anica Kovač rekla je novinarima kako Škoro ima karizmu te joj je želja da upravo on bude novi predsjednik Hrvatske.

'Bog je odredio što je odredio, ali moj glas ide njemu. U nekoliko situacija me je toliko oduševio da sam rekla: 'Pošteno, super.' Znam da će me ponovno napasti zbog političkog opredjeljenja, ali ja volim Hrvatsku i uvijek sam za Hrvatsku, tako su me roditelji odgajali. Hrvatska ne mora biti ni desna ni lijeva, nek bude zemlja ljubavi.'

Na pitanje novinarke RTL-a je li i njezin suprug Robert Kovač, baš poput nje podržao Miroslava Škoru za predsjedničkog kandidata, Anica Kovač nije željela izravno odgovoriti, te je rekla: 'Ja sam tu za se, njega morate pitati. Al ja uvijek kažem - gdje je žena, ni muž nije daleko.'

Nakon što su došli prvi rezultati DIP-a koji su Miroslava Škoru smjestili na treću poziciju, Anica Kovač je ustvrdila da nije razočarana, pa je dodala: 'Ostalo dvoje kandidata je dugo u politici. Ovo je velik uspjeh za Miru. Još se uvijek nadam da će biti drugog kruga... Miro je inteligentan, šarmantan. Politika je takva kakva je.'