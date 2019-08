Ana Vidović i Zagrebački kvartet nastupili na 70. Dubrovačkim ljetnim igrama

Virtuozna gitaristica Ana Vidović i Zagrebački kvartet, koji ove godine slavi 100 godina postojanja, nastupili su u petak navečer u atriju dubrovačkog Kneževog dvora u sklopu glazbenog programa jubilarnih 70. Dubrovačkih ljetnih igara

'Nema baš puno repertoara za gitaru i gudače pa smo za ovu priliku odabrali Vivaldija, kojeg i inače volim, a to su koncerti veselog karaktera prigodni za ljetno razdoblje', izjavila je Vidović i dodala kako je atrij Kneževog dvora jako akustičan prostor, posebno za gitaru kao tih instrument.'Sjećam se da mi je taj prostor ostao u sjećanju i 1997. godine kao jako akustičan. Više je intiman, što ja volim jer je baš prikladno za gitaru. Uz to, cijelo to okruženje, te stube, sve to čini prostor posebnim', rekla je Vidović.

Rođena Karlovčanka je gitaru svirati počela s 5 godina, a svoj prvi koncert održala je sa 7 godina. S 13 godina postala je najmlađa brucošica u povijesti Muzičke akademije u Zagrebu, a s nepunih 17 godina najmlađa dobitnica nagrade 'Orlando'.

Talent je potvrdila brojnim nagradama, a nakon zagrebačkog studija u klasi Istvána Römera diplomirala je na znamenitom Peabody konzervatoriju u Baltimoreu (SAD) u klasi gitarističkog maga Manuella Barrueca.

Objavila je šest nosača zvuka i dva koncertna DVD-a, a njezine snimke na internetskoj platformi Youtube pregledane su više od 35 milijuna puta. Zagrebački kvartet, najstariji hrvatski komorni ansambl, osnovali su u travnju 1919. godine Vaclav Huml, Ladislav Marinov, Milan Graf i Umberto Fabbri.

Ugled s godinama grade na inozemnim turnejama i gostovanjima u brojnim znamenitim svjetskim koncertnim dvoranama (Sydney Opera, Koncertna dvorana UN-a u New Yorku, Berlin Schauspielhaus, London St. John Smith…). Ostvaruju i vrijednu diskografiju koja broji preko 40 gramofonskih ploča, a nižu i brojne nagrade i priznanja. Porin za životno djelo dobili su 2007. godine. Sastav danas čine Martin Krpan, Davor Philipsa, Hrvoje Philips i Martin Jordan.