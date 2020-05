Turbulentno vrijeme itekako se odrazilo na novinarski posao. S uvijek pozitivnom i nasmijanom urednicom i voditeljicom RTL-ovih informativnih emisija u razgovoru za tportal tako smo se neminovno dotaknuli stresa kakav ona ne pamti od Domovinskog rata. Među ostalim smo razgovarali o tome što svi možemo naučiti iz situacije koja nas je zadesila, otkrila nam je zašto je više kritična prema sebi nego prema drugima te što njezini prijatelji, kolege i obitelj ističu kao njezine vrline, a što kao mane

Život u doba korone poremetio je sve i mnogima promijenio život kakav su do tada poznavali. Ubrzani ritam u informativnoj redakciji, na koji je kao jedno od omiljenih lica informativnog programa odavno navikla, situacija s koronavirusom još je pojačala. Na RTL-u su događaji tako nametnuli poseban režim rada. Dva tima izmjenjivala su se u određenom tjednom ritmu, a sve su, nedavno je izjavila Ana Brdarić Boljat, dobro podnijeli zbog humora koji ih nije napustio. Za vrijeme izolacije proslavila je i 40. rođendan.

Novinarstvo je postalo iznimno bitno posljednjih mjeseci. Koliko je situacija s koronavirusom, ali i potresom utjecala i promijenila vaš život?

Svijet se promijenio i mi smo se promijenili – htjeli to mi priznati ili ne. Više nego ikada moramo preuzeti odgovornost za sve što radimo jer smo se susreli s do sada nepoznatom situacijom. Bitno je postalo ono što smo do sada često zaboravljali, a to je da se borimo zajedno, a ne jedni protiv drugih. Nadam se da smo cijepljeni protiv zaborava.