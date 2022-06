Amber Heard nakon presude: 'Razočaranje koje osjećam danas je nemoguće opisati'

Danas je konačno poznata presuda u slučaju Depp-Heard, a porota je donijela odluku u korist Johnnyja Deppa kojem bivša supruga Amber Heard, mora isplatiti 15 milijuna dolara

U svojoj izjavi navela je da je presuda razočaravajuća i zbog drugih žena. 'To je nazadovanje. Vraća sat unatrag u vrijeme kada bi žena koja je progovorila mogla biti javno osramoćena i ponižena. To odbacuje ideju da se nasilje nad ženama treba shvatiti ozbiljno. Vjerujem da su Johnnyjevi odvjetnici ponukali porotu da previdi ključno pitanje slobode govora i zanemari dokaze koji su bili toliko uvjerljivi da smo pobijedili u Ujedinjenom Kraljevstvu. Žao mi je što sam izgubila, ali još sam tužnija što sam, čini se, izgubila pravo koje sam mislila da imam kao Amerikanka - a to je da govorim slobodno i otvoreno', navela je u izjavi.