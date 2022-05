Afazija ga neće spriječiti u druženju s prijateljima: Snimka kako Bruce Willis igra košarku postala je viralna

Interes javnosti za sve što radi holivudski glumac Bruce Willis ne jenjava, osobito nakon što je njegova obitelj potvrdila da ima teške zdravstvene probleme zbog čega je morao otići u glumačku mirovinu

Snimku je na svojem Instagram profilu objavila njegova supruga Emma Heming Willis i uz to napisala: 'Vidim te BeeDub'. Na snimci 67-godišnji Bruce nosi tamnosivu vestu, hlače khaki boje, sive tenisice i plavu šiltericu.

'Svoju obitelj stavljam na prvo mjesto i potrebe moje obitelji su iznad onih mojih, no zbog toga nisam neki superheroj. No, ta količina brige itekako je utjecala na moje mentalno, ali i cjelokupno zdravlje, i to nikome u mojoj obitelji ne donosi dobroga.'