ABBA snimila novi album nakon 40 godina, a ovako zvuče njihove nove pjesme

Članovi legendarne švedske pop grupe ABBA iznenadili su u četvrtak obožavatelje diljem svijeta objavom da su snimili novi album nakon 40 godina

Dvije od njih, 'I Still Have Faith In You' i 'Don’t Shut Me Down', premijerno su odsvirane tijekom tiskovne konferencije.

Waterloo

Ali već iduće godine tada nepoznati bend uzrokovao je senzaciju pobjedom na Euroviziji u Brightonu pjesmom 'Waterloo'.

Pjesma je postala hit na cijelom kontinentu i rođen je novi glazbeni fenomen.

Slijedio je hit za hitom, uključujući singl 'Mamma Mia' 1975., koji je prvog mjesta britanske ljestvice svrgnuo 'Bohemian Rhapsody' grupe Queen.

Iduće godine je album 'Arrival' s pjesmama poput 'Money, Money, Money', 'Knowing Me, Knowing You' i 'Dancing Queen' prodan u više od 10 milijuna primjeraka.

Izvedena uživo prvi put na vjenčanju švedskog kralja 1976., 'Dancing Queen' postala je međunarodni hit godine. 'Take a Chance on Me' i 'Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)' u idućim godinama zacementirali su zvjezdani status švedske grupe.

Dva razvoda i razlaz

Razvod Bjorna i Agnethe 1979. bio je početak kraja grupe i rezultirao je jednom od njihovih najpotištenijih pjesama 'The Winner Takes It All' koju je napisao Bjorn i doveo Agnethu u čudnu poziciju da pjeva pjesmu o razlazu čiji je autor njezin bivši muž.

Godinu kasnije izašao je album 'Super Trouper' nakon kojeg je grupa, pokazalo se, posljednji put svirala uživo. Benny i Frida razveli su se 1981., a 1982. grupa je najavila da uzima stanku koja je trajala do danas.

Unatoč brojnim zahtjevima tijekom godina, jako je malo autora dobilo odobrenje da semplira njihove pjesme. Kad je Madonna zamolila da semplira 'Gimme Gimme Gimme' za njezin hit 'Hung Up' 2005., dobila je odobrenje tek kad je ABBA čula konačnu verziju njezine pjesme.