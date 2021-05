Njihova su imena danas svjetski poznata, a jeste li znali da su se okušali i na Euroviziji

Na natjecanju za Pjesmu Eurovizije mnogi traže svojih pet minuta europske slave. Nekima je ona čak bila odskočna daska za svjetsku slavu, ali na njoj se pojavljuju i imena koja su i prije nastupa na Euroviziji imala svoju međunarodnu bazu fanova

Celine Dion

Davne 1988. godine, kad su neki od nas palčeve držali Srebrnim krilima i njihovom 'Mangupu', boje Švicarske na Eurosongu branila je tada malo poznata 20-godišnja francusko-kanadska pjevačica Celine Dion. Bilo je to daleko prije pjesme 'My Heart Will Go On', kojom se vinula među zvijezde, ali pobjeda sa samo jednim bodom razlike na Eurosongu sigurno je nije omela da postane jednom od najprodavanijih pjevačica na svijetu. t.A.T.u.

Ruski pop dvojac je zahvaljujući spotu za pjesmu 'All The Things She Said' već smatran kontroverznim, a 2003. godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što su na Eurosongu predstavljale Rusiju s pjesmom 'Ne Ver Ne Boysia Ne Prosi', 14-godišnje umjetnice ponovno su izazvale skandal svojim televizijskim nastupima, ljubeći se usred pjesme i noseći majice s antiratnim i cenzuriranim sloganima. Buntovne tinejdžerice zauzele su treće mjesto, a nakon Eurosonga pojavljivale su se u reality showovima, nadahnjivale su filmove i izbacile brojne hit singlove prije nego što su se 2011. godine službeno razišle. Olivia Newton-John

Iako je zvijezda 'Briljantina' živjela u Australiji, na natjecanju za Pjesmu Eurovizije 1974. godine predstavljala je svoju rodnu grudu – Veliku Britaniju. S pjesmom 'Long Live Love' osvojila je četvrto mjesto, što je odličan rezultat s obzirom na to da joj se uopće nije sviđala. Njen je favorit bila pjesma 'Angel Eyes', ali je britanska javnost odabrala onu koja se Oliviji nije svidjela i koju joj, prema vlastitom priznanju, nije bilo nimalo lako pjevati na natjecanju. Julio Iglesias

Mlađa generacija eventualno ga zna kao oca slavnog Enriquea Iglesiasa ili djeda djece tenisačice Ane Kurnjikove, ali u vrijeme svog uzleta Julio je bio barem jednako poznat kao Enrique u novije doba, a od 2018. godine najprodavaniji je izvođač latino glazbe u svijetu. Uspjehu mu je znatno pridonijelo nastupanje na Euroviziji 1970. godine, kad je predstavljao Španjolsku. S pjesmom 'Gwendolyne' osvojio je četvrto mjesto. Katrina & the Waves

Britanski bend Katrina & the Waves svjetsku je slavu dosegnuo 1985. godine izuzetno žustrim hitom 'Walking on Sunshine' pa je publika Eurosonga bila nemalo iznenađena kad su se pojavili na pozornici omiljenog im natjecanja 12 godina kasnije. Priče o tome kako je bend predvođen američkom pjevačicom Katrinom Leskanich završio na Euroviziji dosta se razlikuju, ali jedno je sigurno – kantautoru benda Kimberlyju Rewu bilo je neugodno biti dio tog spektakla pa se nije pridružio ostatku benda na pozornici. No čija god da je bila ideja da s pjesmom 'Love Shine A Light' predstavljaju Veliku Britaniju, trijumfirao je te večeri jer ne samo da su odnijeli pobjedu, nego su to napravili u velikom stilu osvojivši čak 70 bodova više od drugoplasirane Irske. Bonnie Tyler

Velška zvijezda vrhunac karijere zabilježila je 1983. s pjesmom 'Total Eclipse of the Heart' i godinu dana kasnije s pjesmom 'Holding Out For A Hero'. Britanci su povratnički uspjeh Katrine & the Waves, čini se, pokušali ponoviti 16 godina kasnije, 2013. godine, kad su poslali Bonnie Tyler na Eurosong. Šteta samo što su je poslali s pjesmom 'Believe In Me', a koja nije iskoristila energiju njenog prepoznatljivog hrapavog glasa. Nisu ga prepoznali ni suci pa je Bonnie od 26 zemalja koje su se našle u finalnoj večeri završila na 19. mjestu. 'Sigurna sam da će se mnogi razočarati u moje ime, ali zaista sam uživala u svom eurovizijskom iskustvu. Ne osjećam se pokunjeno i spremna sam za zabavu', rekla je Tyler za The Guardian. Engelbert Humperdinck

Na samom početku karijere Humperdinck je zabilježio dvostruku milijunsku prodaju svojih hitova 'Release Me' i 'The Last Waltz'. Ne zvuče li vam njegovo ime i pjesme poznati, nije problem u vama, nego u Britancima koji su na valu Humperdinckove slave pokušali zajahati 45 godina kasnije. Zvijezda iz 1967. godine na Euroviziji 2012. godine je sa 76 godina bio najstariji natjecatelj ikad, a desetljeća njegove slave nisu impresionirala davatelje bodova pa je s pjesmom 'Love Will Set You Free' završio na zadnjem mjestu. 'U svojoj sam karijeri doživio puno vrhunaca, a Eurovizija je bila prekrasno iskustvo. Dao sam sve za svoju zemlju, a ostalo je bilo izvan mojih ruku', rekao je Humperdinck za The Guardian, a kasnije je dosta govorio protiv Eurovizije, osuđujući ispolitizirano glasanje koje je nazivao ruglom. Cliff Richard

Sir Cliff je svoj prvi hit singl 'Move It' snimio 1958. godine i od tada se nije udaljavao od top 10 u Velikoj Britaniji. Britanski odgovor na Elvisa Presleyja glumio je i u filmovima, a u desetljeću nakon hit singla ublažavao je svoj rock'n'roll imidž i sve više naglašavao kršćansku notu. Nastup na obiteljski usmjerenoj Euroviziji 1968. godine savršeno se uklopio u njegov tijek karijere, a natjecao se na njoj i 1973. godine. Lucia Moniz

Njeno ćete lice vrlo vjerojatno prije povezati s Colinom Firthom u filmu 'Zapravo ljubav', nego s mikrofonom, ali glumica Lucia Moniz jednako je poznata po svom talentu za glazbu. To je dokazala i predstavljajući svoju domovinu Portugal 1996. na Euroviziji s pjesmom 'O meu coração não tem cor' (Moje srce nema boju), s kojom je osvojila šesto mjesto. Abba