U nedjelju 10. svibnja irski glazbenik Bono Vox proslavio je svoj 60. rođendan, a tim se povodom zahvalio kolegama koji su ga, kako kaže, učinili glazbenikom kakvog danas poznajemo te objavio playlistu nazvanu '60 pjesama koje su mi spasile život'

Na Bonovoj playlisti, koja se može pronaći na Deezeru, YouTubeu i drugim glazbenim servisima, nalaze se dobro poznati glazbeni klasici poput 'Heartbreak Hotela' Elvisa Presleyja, 'I Want to Hold Your Hand' Beatlesa i 'Mother' Johna Lennona. No tu su i neke pop pjesme koje ne biste očekivali na playlisti slavnog rokera poput 'Everything I Wanted' Billie Eilish ili 'Black Skinhead' Kanyea Westa. 'Ovo su neke od pjesama koje su mi spasile život. One bez kojih nisam mogao živjeti, one koje su me dovele od tamo do ovamo, od nule do 60, kroz sve ogrebotine, svaku neugodnost od ozbiljne do blesave ... i radost, uglavnom radost', napisao je Bono Vox.

Budući da mu te pjesme znače toliko mnogo dodao je da će pisati fan pisma i u njima objasniti svoju fascinaciju svakom pojedinom pjesmom. Prvih šest pisama koje je objavio u nedjelju na web stranici U2-a, posvećeno je Billie Eilish, Davidu Bowieju, Kraftwerku, Daft Punku, Lucianu Pavarottiju i Massive Attacku dok će ostatak pisama biti objavljen u sljedećih nekoliko dana. U svom pismu 18-godišnjoj Eilish i njenom bratu Finneasu, koji su zajedno napisali pjesmu 'Everything I Wanted' Bono piše: 'Uši mi čeznu za lutanjem takvim praznim prostorima ... da se odvučem od gustoće digitalnih površina s previše podataka ... Zakoračim u vašu pjesmu i to je crna ljepota, strašno ranjiva i zastrašujuća.

Bonovo pismo koje se odnosi na pjesmu Davida Bowieja 'Life on Mars?' napisao je Bowiejovom sinu Duncanu. 'Kad sam prvi put čuo pjesmu tvog oca 'Life on Mars?' na radiju 1973. skrivao sam se ispod pokrivača svog kreveta u ulici 10 Cedarwood Road slušajući piratsku radio stanicu zvanu Radio Caroline. Pjesma je odgovarala na mnogo važnije pitanje kad sam imao 13 ... Postoji li inteligentan život na zemlji? Što se mene tiče, to je bio dokaz', napisao je Bono.

Njegova playlista uključuje i tri pjesme na kojima je surađivao s glazbenicima Lucianom Pavarottijem, Kendrickom Lamarom i Frankom Sinatrom. U pismu adresiranom na Alice Pavarotti, kćer preminulog opernog pjevača, Bono je pisao o svojim uspomenama na zajedničku suradnju na pjesmi. 'Miserere' je meni jedan od najdražih crescenda tvoga oca. Teško se mogu sjetiti o čemu se radilo, osim o opraštanju... i nazdravljanju tome što si živ', napisao je slavni irski glazbenik.

Kompletna lista Bona Voxa '60 pjesama koje su mi spasile život': 1. Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – 'Miserere' 2. Sex Pistols – 'Anarchy In the UK' 3. Kanye West – 'Black Skinhead' 4. Billie Eilish – 'Everything I Wanted' 5. David Bowie – 'Life on Mars?' 6. The Beatles – 'I Want to Hold your Hand' 7. Ramones – 'Swallow My Pride' 8. The Clash – 'Safe European Home' 9. Public Enemy – 'Fight The Power' 10. Patti Smith – 'People Have the Power' 11. John Lennon – 'Mother' 12. The Rolling Stones – 'Ruby Tuesday' 13. Elton John – 'Daniel' 14. Andrea Bocelli – 'Con Te Partiro' 15. Elvis Presley – 'Heartbreak Hotel' 16. Johnny Cash – 'Hurt'

17. This Mortal Coil – 'Song to the Siren' 18. Kraftwerk – 'Neon Lights' 19. Fugees – 'Killing Me Softly With His Song' 20. Prince – 'When Doves Cry' 21. Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers – 'Get Lucky' 22. Madonna – 'Ray of Light' 23. Jay-Z feat. Alicia Keys – 'Empire State of Mind' 24. Talking Heads – 'Love Goes to Building on Fire' 25. Lou Reed – 'Satellite of Love' 26. The Verve – 'Bitter Sweet Symphony' 27. Joy Division – 'Love Will Tear Us Apart' 28. New Order – 'True Faith' 29. R.E.M. – 'Nightswimming' 30. Adele – 'Chasing Pavements' 31. Arcade Fire – 'Wake Up'

32. Pixies – 'Monkey Gone to Heaven' 33. Oasis – 'Live Forever' 34. Iggy Pop – 'Lust for Life' 35. Gavin Friday - "Angel' 36. Massive Attack – 'Safe From Harm' 37. Kendrick Lamar feat. U2 – 'XXX' 38. Bob Marley & The Wailers – 'Redemption Song' 39. Echo and the Bunnymen – 'Rescue' 40. Nirvana – 'Smells Like Teen Spirit' 41. Pearl Jam – 'Jeremy' 42. Bob Dylan – 'Most of the Time' 43. Beyoncé feat. Kendrick Lamar – 'Freedom' 44. Depeche Mode – 'Walking in My Shoes'

45. Nick Cave & The Bad Seeds – 'Into My Arms' 46. Simon & Garfunkel – 'The Sounds of Silence' 47. Coldplay – 'Clocks' 48. INXS - "Never Tear Us Apart' 49. New Radicals – 'You Get What You Give' 50. Angélique Kidjo – 'Agolo' 51. Lady Gaga – 'Born This Way' 52. Frank Sinatra & Bono – 'I've Got You Under My Skin' 53. David Bowie – 'Heroes' 54. Simple Minds – 'New Gold Dream (81-82-83-84)' 55. Sinéad O'Connor – 'You Made Me The Thief Of Your Heart' 56. Van Morrison – 'A Sense of Wonder'