5 idealnih serija za sve koji će Novu godinu slaviti kod kuće

Ako ste za proslavu Nove godine odlučili ostati kod kuće, ovo je prava top-lista za vas! Donosimo vam popis serija na Pickbox NOW koje su idealne za bingeanje do poslije ponoći, kad s njima možete sretno uploviti u novu godinu

Cardinal – detektivska serija

U glavnoj je ulozi ove genijalne kanadske detektivske serije Billy Campbell (The Killing, Moon Over Miami, Once and Again) koji je nedavno bio u posjetu Zagrebu. Mračna atmosfera i jeziva radnja podsjećaju na skandinavske noir serije, s fokusom na kompleksnu radnju koja se vrti oko istrage ubojstva i misterioznoga glavnog lika Johna Cardinala za kojeg je Billy Campbell nominiran za prestižnu nagradu Emmy. Sve tri sezone dostupne su na Pickbox NOW, što znači da u njoj možete uživati dugo u noć.