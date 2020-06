40 godina 'Dolgcajta': Prvijenac Pankrta je temeljni spomenik slovenske neovisnosti

Diskografska kuća ZKP RTV Ljubljane je u povodu 40 godina od objave originalnog izdanja realizirala remasteriranu verziju albuma u 700 primjeraka numeriranih vinila na 180-gramskom vinilu

Kako piše slovenski dnevnik Delo, Slovenija ima tri osnovne kulturne prekretnice neovisnosti od osamdesetih, osim Dolgcajta, to su Laibachov prvi albuma i 57. broj Nove revije. Organizator snimanja Dolgcajta bio je Igor Vidmar. On je na predstavljanju rekao: 'Pankrti i punk nisu uništili sustav niti su izgradili nešto novo. Glazba i umjetnost općenito nemaju tu moć. No, Pankrti su bili fitilj kojim se počeo spaljivati strah tog doba. Titoistički konzumerizam, taj neobični društveni ugovor između režima i naroda, trajao je dok je Tito živio, a onda se počeo raspadati.'

Pero Lovšin priosjetio se početka prodaje: 'Prvog dana se prodalo čak dvije tisuće primjeraka Dolgcajta u prodavaonici diskografske kuće u ljubljanskom Maximarketu. Tada smo nekako bili čak i nedodirljivi. Zanimljivo je usporediti ovo društvo u kojem živimo s prethodnim. Tada, 1980. godine, moć je bila mnogo suverenija i nismo se bojali. Ali sada imaš osjećaj da se svi boje svega.' Inače, tog dana, 8. veljače 1980. je i puklo staklo na prodavaonici zbog velikog broja ljudi koji su željeli kupiti vinil.