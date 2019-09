20 godina Tvornice kulture

Tvornica kulture pokrenuta je u rujnu 1999. kao 'polivalentni pogon za proizvodnju kulture', otvoren za nove ideje i pokrete u rasponu od kazališnih & plesnih predstava i performancea do filmskih projekcija i koncerata

Multimedijalna priroda, tada jedne dvorane, a danas dva pogona u kombinaciji s lokacijom u središtu grada, od početka je Tvornicu učinila okupljalištem različitih vrsta umjetnika i izvođača i ravnopravnim nasljednikom kako obližnjeg Kulušića, tako i potentne zagrebačke scene iz vremena 70tih i 80tih. Taj osnovni koncept predstavljen prije dva desetljeća učinio je od Tvornice vodeći umjetnički prostor naše regije, jedno od mjesta u kojima je urbani duh grada itekako živ i kreativanj. I mada je tijekom godina postala najglasovitija po koncertima i glazbenim događanjima sadržajno je pokrivala puno smjerova, ponajviše teatar, prije svega kroz predstave našeg Hotela Bulić koji imaju čak 11 premijera na svom kontu. Kalendar se redovito punio i sajmovima, kvizovima, konferencijama, snimanjima reklama i spotova, a odnedavno tu JE dodana i aktivna organizacija evenata.

Pozornicu u Šubićevoj tijekom 20 godina djelila su ogromna glazbena imena, od Patti Smith, Noela Gallaghera, Davida Byrna, Johna Lydona, Micka Jonesa, Johna Calea, Jane Birkin, Joea Satrianija, Jessie Ware, Femija Kutija, Roisin Murphy, Ryana Adamsa, Macy Gray, DJ Shadowa, Courtney Barnett, Kurta Vilea, Toma Odella do grupa Slayer, Faithless, Offspring, Eagles Of Death Metal, Fun Lovin Criminals, Editors, White Lies, Morcheeba, Mastodon, Down, Death Grips, Fleet Foxes, Jon Specer Blues Explosion, The Gaslight Anthem, Dropkick Murphys, Apocalyptica, Sepultura, Human League, M83, Groove Armada, Warpaint, Ministry, Machine Head, Enter Shikari, Black Rebel Motorcycle Club, Rollins Band, Buena Vista Social Club I mnogi drugi. Gotovo da ne postoji niti jedan regionalan izvođač kako onaj etabliran, tako i onaj koji tek započinje, a da nije barem jednom nastupio u Velikom ili Malom pogonu. Popis kreće od Josipe Lisac, Arsena Dedića, Hladnog piva, Darka Rundeka, Urbana, Leta 3, Elementala, Vojka V, Brkova, Partibrejkersa, Vlade Divljana, Jure Stubića, Zorana Predina, Gorana Bareta i Majki, Kojota, Elementala, Pipsa, Kawasakija i nastavlja se u nedogled stotinama i stotinama imena.

Glazbeni serijal obilježavanja 20 godina kreće sutra koncertom Hindi Zahre te se nastavlja do kraja prosinca koncertima grupa Kawasaki 3P, Let3, Kojoti, Repetitor, My Baby, Urbaa & 4, U pol’ 9 kod Sabe, Brand New Heavies, Jura Stublić & Film, Psihomodo Pop, At The Gates, Godspeed You! Black Emperor, Acid Arab, De Staat, 30Zona, Retfatlanta & Numero, kao i solističkim nastupima Marka Lanegana i Olafura Arnaldsa.

Tvornica kulture ugostila je dosad više od 600 različitih izvođača, mnoge od njih puno puta, na više od 2000 događaja koje je posjetilo milijun i pol posjetitelja. Značenje za Zagreb i Hrvatsku idealno je neki dan zaokružio kolega Hrvoje Horvat: naša Tvornica kulture slavi 20 godina postojanja, udarnički, kao jedna od rijetkih domaćih tvornica koja nije otišla u stečaj, nego nerijetko rasproda sve što stvori.