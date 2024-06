13-godišnja kći Christine Applegate oboljela: 'Padala sam u nesvijest'

I dok ona vodi bitku sa svojom multiplom sklerozom, svoju bitku sa zdravljem vodi i njezina 13-godišnja kći koju je dobila u braku s Martynom LeNobleom.

'Nemam pojma što je to zapravo, ali ima veze s autonomnim živčanim sustavom i utječe na moje srce. Kad ustanem, dobijem jaku, jaku vrtoglavicu, noge mi stvarno slabe i osjećam se kao da ću se onesvijestiti. I prije sam padala u nesvijest, ali to se obično ne događa. To je samo u stvarno lošim danima', objasnila je Sadie LeNoble otkrivši da pati od sindroma posturalne ortostatske tahikardije.

'Iskreno sam se osjećala tako bolesno i jako me je boljelo, a to što nisu učinili ništa po tom pitanju definitivno me povrijedilo fizički i emocionalno', objasnila je 13-godišnjakinja objasnivši da joj medicinske sestre u školi nisu vjerovale te da su mislile da laže kako ne bi trebala sjediti na nastavi ili trenirati tjelesni.