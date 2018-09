Jeste li seksualno zadovoljni? I znate li uopće što je zadovoljstvo seksom?

Teško je objektivno definirati zadovoljstvo seksom. Stoga se u novom izdanju Seksualne terapije psihologinja Tanja Jurin odlučila pozabaviti upravo tim fenomenom, koji bitno utječe i na sveobuhvatnu kvalitetu života

Sigurno se dogodilo da ste u razgovoru saznali kako vaši prijatelji ili poznanici imaju česte seksualne odnose i uvijek dožive orgazam. Logično je da tada pomislimo: eto kako oni imaju sjajan seks, blago njima! No, takav seks nam ne otkriva puno o tome koliko su oni zaista zadovoljni svojim seksualnim životom. Moguće je čak da su parovi koji imaju manje seksa te ne postižu orgazam svaki put, zadovoljniji svojim seksom. Pitate se kako je to moguće? Za to je potrebno razumjeti pojam seksualnog zadovoljstva.

Zadovoljstvo seksom je vrlo složen fenomen, a predstavlja osjećaj praćen subjektivnom procjenom raznih aspekata vlastitog seksualnog života. Nemamo svi iste potrebe i očekivanja od seksa pa je usporedba s drugim parovima suvišna, a može biti i štetna. Brojne seksualne aktivnosti koje nam nameću mediji (bilo da ih gledamo ili čitamo o njima), ne odgovaraju svima, niti će nužno dovesti do zadovoljstva ako ih činimo.

Zadovoljstvo seksom ne proizlazi nužno iz zadovoljenih subjektivnih kriterija o učestalosti seksa, čvrstoći penisa, trajanju seksualnog odnosa, jačini želje, uzbuđenju, intenzitetu orgazma i sl. Drugim riječima, ne postoji točna formula koliko čega je u seksu potrebno kako bismo s njime bili sretni. Zadovoljstvo je zapravo neka vrsta osobne jednadžbe koju spoznajemo zajedno s partnerom/icom i koja se mijenja tijekom našeg života, ovisno o dobi, značajnim životnim promjenama, zdravlju, partnerstvu i mnogo čemu drugom.