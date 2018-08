Da, seks ponekad i fizički boli. Kako se nositi s time?

Većina ljudi ponekad je osjetila barem neku vrstu boli tokom seksa. Stoga se seksualna terapeutkinja Tanja Jurin pozabavila tom temom, donoseći nekoliko savjeta kako izbjeći bol i njezine posljedice

Iako će neki pomisliti kako je u ovom tekstu riječ o sadističko-mazohističkom seksu u kojem je zadavanje i primanje boli dio seksualnog užitka, to ovdje nije slučaj. Podaci istraživanja objavljeni 2015. godine u časopisu The Journal of Sexual Medicine pokazuju da gotovo 30% žena i 7% muškaraca doživljava neželjeni osjet boli tijekom vaginalne penetracije. Kada govorimo o analnom seksu ta se brojka strmoglavo penje na 72% žena i 15% muškaraca koji prijavljuju bol. Ovakva učestalost boli tijekom seksa ili tzv. genitalno-zdjelične boli prilikom penetracije nije zanemariva i govori da nedovoljno posvećujemo pažnju ovom problemu.

Većina je barem nekada osjetila neku bol tijekom seksa i vjerojatno osvijestila kako ona može uništiti taj dragocjeni trenutak, no kada je bol stalni osjet za vrijeme seksa ona dugoročno uništava seksualno funkcioniranje jer doprinosi manjku uzbuđenja, slabijem vlaženju rodnice i nemogućnosti postizanja orgazma.

Sasvim je logično da se takav seks nastoji izbjeći, osoba gubi želju i interes, a partnerski odnos i intimnost mogu postati jako narušeni. Spoznaje govore da su partneri rijetko spremni reći da je nešto u seksu bolno. Nekada se bol toliko zanemaruje da će se osobe žaliti na razne druge aspekte seksualnosti poput smanjenog uživanja, manjka seksualne želje, loš seks ili nemogućnost postizanja orgazma. No, pravilnim i detaljnim preispitivanjem problema može se ustanoviti da je pravi uzrok zapravo bol.