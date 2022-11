Vino, sarma i vijugave biciklističke rute: Neka vas ne obeshrabre kraći dani, Zelina i okolica su pravo mjesto za jesenski hedonizam

Bloger tportala obišao je kraljevsku vinsku rutu vozeći se po vinorodnom Svetom Ivanu Zelini. Kraljevina je sinonim za ovaj bregoviti kraj, poznat po mnogim vinskim i gastro događajima koje svi rado posjećuju. Zelina ima više osmišljenih ruta, pa čak i 'off-road' ili 'enduro' spust koji pod nazivom istoimenog bike kluba Bregdown vole mnogi biciklisti. Upijajući raznolik kraj u kombinaciji s puno kulturnih znamenitosti i vinskom ponudom, doživjet ćete novo iskustvo, tako da je malo reći da će se uživanje na dva kotača pretvoriti u sjajan hedonistički izlet

Smirenje nakon Martinja potražio sam u zelinskom kraju iako su njegove rute Bike&Wine jedne od najpopularnijih. Ne samo u Hrvatskoj, već i u zapadnim zemljama u kojima popularnost cikloturizma doživljava svoje najljepše dane. Renesansa cikloturizma nije zaobišla ni Hrvatsku te se na aktivan i zdrav život možete odlučiti i krenuti već idućeg vikenda. Istra je na vinskim cestama napravila svoje prve bike rute, a i Sveti Ivan Zelina činio se kao logičan izbor. Već dugo nisam bio u Zelini i vozio se ovim krajem. Iako s dugom tradicijom, osjetio sam na degustaciji nakon bike vožnje koliko su daleko odmakli zelinski vinari u kvaliteti vina, a posebno su dojmljiva vinska imanja, uz njihove vinarije.

Vinska bike ruta ide od centra Svetog Ivana Zeline za Biškupec i Selnicu te se uspinje od Psarjeva Donjeg prema Gornjem Psarjevu, pa se preko Nespeša spušta prema nizinskom dijelu. Vinski ili brdski dio je poseban, ne prenaporan, ali ipak ukupni uspon iznosi skoro 300 metara. No mjesta na kojima se možete zaustaviti je pregršt, vijugave vinske prometnice pružaju nestvarne prizore, čak i kada ni vidite daleko ispred sebe. Stare kleti, trsi i vizure, spojene s jesenskim bojama, odzvanjaju ovim krajem. Izletišta i vinske kuće odreda poznatih vinara kao da vas zovu da skrenete u neku od kušaonica te završite na nekom finom mjestu na drvenoj klupici uz čuveno vino i malo domaćih čvaraka i špeka. Malo mi mašta ide predaleko, ali tako lakše vozim kada mi je teško. Neki usponi su takvi, ali su zapravo kratki, tako da ćete izvući svaku dionicu. Kratki dani me malo plaše, ima još dosta kilometara, pa i bregova, jer vinska ruta duga je 46 kilometara, no prema želji možete je skratiti kod Blaškovca i tako se vratiti na polazište preko Donje Zeline.

Kako izbjegavamo voziti po prometnim cestama, smjer rute vodi u krajeve koje će poželjeti svaki vozač bicikla, pa i oni koji vole svugdje stati ili zaviriti. Teren je gotovo ravan, s pokojom gore-dolje cesticom, tek toliko da postignete malo zaleta. Ipak je ovaj dio Sv. Ivana Zeline, koji dijeli autocesta pa ćete je prijeći nekoliko puta, vrlo primamljiv. Nema baš ostalog prometa, a sela, šume i polja razmjerno se izmjenjuju. Očito su u Laktecu, kroz koji upravo idem, odlične sarme kada već idućeg vikenda organiziraju Sarmijadu. Na biciklu se puno toga sazna, čuje ili vidi, pa se možda okusi i sarma.

Vratio sam se preko Sv. Helene, a obišao sam crkvu sv. Helene Križarice, pa hitam za Zelinu na brzinsku kavicu jer još idem do OPG-a Puhelek Purek, još jednom do Gornjeg Psarjeva, toliko još imam snage. A još više za spust u Zelinu. Nema mi ljepšeg nego kraj vožnje obilježiti turom onako za gušt, lepršavim ulaskom u cilj. No prije toga još jednom, ali sada uz zalazak Sunca, divim se hrptima i pogledima na čitav kraj. Znam da je imanje blizu, no da će me presresti mali ulični svirači - nisam se nadao. Toliko sam bio zbunjen da sam ih zaboraviti pitati kako se zovu. Nakon toga sreo sam i dvije gospođe koje su me razdragano pitale trebam li što, jer toliko sam se zagledao u vinograd da ih nisam ni vidio. Nezgodno mi je bilo reći da mi treba samo malo vina. No, pomislih, ovdje su svi veseli kao ona djeca s harmonikom i gitarom.