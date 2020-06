Magična tura preko Velebita: Bloger tportala uživao je na serpentinama Majstorske ceste i čarobnoj Zrmanji

Zrmanja je i biciklistima omiljeno odredište. Tportalov bloger završio je u Muškovcima pri posjetu Velebitu: Nema boljeg nego se spustiti bajkom po Majstorskoj cesti ili preko Prezida po Ličkoj magistrali te završiti rutu na slapovima magične Zrmanje

Majstorska cesta preko Velebita otvorena je prije gotovo 200 godina. Manje-više izgleda kao nekada, a trebalo bi je još malo urediti, pogotovo podlogu, kako bi sigurno mogli proći i oni s trekking biciklima. Dobro bi došla bike odmorišta na mjestima na kojima su bila i nekada, samo tada za kočije. Uspon iz Svetog Roka iz Like, odakle se biciklom obično kreće, može savladati svaki biciklist. Ruta do prijevoja Mali Alan duga je oko 20 kilometara. Još toliko ima do Zrmanje i sela Muškovci te istoimenog slapa.

Kako bi ruta imala najbolji mogući završetak, u Zatonu Obrovačkom treba se malo vratiti po Ličkoj magistrali oko tri kilometra u pravcu Gračaca te potom skrenuti desno uz reverzibilnu hidroelektranu Velebit. Sveukupni put malo je dulji jer je jednostavnije prijeći Zrmanju u Obrovcu. No ovih sedam kilometara i te kako se isplati. Bike izlet je svakako cjelodnevni, a ako mu je završetak u Muškovcima, prijeći ćete oko šezdeset kilometara. Treba računati i na ukupnu visinsku razliku od oko osamsto metara. Veći dio puta je makadamska cesta. No usponi nisu teški, oni s ličke strane nisu viši od šest posto.

Zrmanja je skrivena rijeka pod Velebitom, do nje se teško dolazi, ali ovdje joj je najlakše pristupiti i osjetiti sve njene čari. Za Zrmanju kažu još da je 'ljepotica i zvijer'. S brojnim kanjonima, pritokama poput Krupe, sedrenim slapovima... zaslužuje sve epitete. Rijeka je to koja zaslužuje poštovanje i oduzima dah. Ali je i pitoma, pogotovo kada se smiri, kao u Muškovcima. Oni željni istraživanja ili možda još gastro i pravog dalmatinskog štiha, mogu otići do obližnjih Mićanovih dvora. To je nadaleko poznat restoran smješten među starim kamenim kućama. U ponudi ima jahanje i niz drugih aktivnosti na otvorenom. Ako se zadrže u Muškovcima, biciklisti nerijetko odu na izlet do vrha Ćelavac na južnom Velebitu, na kojem je i tv toranj. Ili u bike&hike kombinaciji do poznatog Kudinog mosta na rijeci Krupi.