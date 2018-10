Naš bloger provozao se preko Velebita i zaključio: Ovo je najbolje što se u Hrvatskoj može doživjeti

Bloger tportala odabrao je tri najljepše planinske bike rute preko Velebita. One iz Like prema moru, preko prijevoja Alan te po Dabarskoj i Majstorskoj cesti. Ti cestovni dragulji nešto su najbolje što se može doživjeti na biciklu u Hrvatskoj

Okruženi okolnim vrhovima i jesenjim bojama, zaista možete uživati u divljini i tišini. Na Alanu je i planinarski dom koji je otvoren preko vikenda. Biciklistima je kod udaljenijih područja najveći problem logistika. Ako dođete autom do neke točke, onda se do nje treba i vratiti. Treba dobro procijeniti mogućnosti. U srcu Velebita ste sigurni, nema velikih uspona oko Lubenovca i Alana.

No ako se odlučite spustiti cestom do mora, Jadranske magistrale ili sve do Jablanca, treba računati na povratak koji će zahtijevati uspon više od tisuću i tristo metara po asfaltnoj cesti dugoj dvadeset kilometara. Uska, ali je vrhunska i atraktivna je za spuštanje. S brojnim serpentinama, definitivno je još jedna bike ljepotica.

U ovo jesensko vrijeme doživljaj je još veći. S planine, gdje su već vrlo hladne noći, odlazak do mora, gdje se još može kupati, poseban je užitak. Ako imate pomoćnog vozača auta da dođe po vas kad zatreba, dobra je opcija. Još bolje ako se možete popeti natrag cestom do mjesta polaska.

Dani su još relativno dugi, tako da je bike putovanje više nego izvedivo. Električnim biciklom to može svaki rekreativac, no običnim mtb biciklom ipak oni spremniji biciklisti. Ako ste se smjestili u planinarskom domu ili pastirskim stanovima, nećete morati tako puno voziti. Više će ostati za uživanje, zasluženi ručak, fotografiranje ili hike posjet do obližnjih vrhova. Inače, od Krasnog do skretanja za Alan ima oko petnaest kilometara. Tu je idealno mjesto da se ostavi auto pa krene na vožnju do prijevoja Alan.

Nekako zaboravljena je Dabarska cesta, dosta udaljena od većih središta ili uvriježenih putova. Već spomenutim putem od Krasnog ide se sve do Štirovače, mjesta u središtu Velebita gdje je nekoliko šumskih i vikend objekata. To je možda i najljepši dio Velebita.

Također, to je pozicija gdje se može ostaviti auto, pa dalje nastaviti biciklom. Dabarska cesta počinje pomalo dosadnim šumskim usponom dugim osam kilometara. No nakon toga izlazi se na zubate kukove, tunele i idiličnu staru cestu koja izgleda kao remek-djelo. Prijevoj Dabarska kosa je nešto niži, na manje od tisuću metara nad morem.