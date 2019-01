Naš bloger proveo je početak godine na čarobnom Velebitu i ima savjete kako se uspeti na tu divnu planinu

Naš bloger krenuo je vrlo ambiciozno u novu godinu. Zimski uspon na biciklu do Zavižana bila je odlična ideja. Snijega na Sjevernom Velebitu je vrlo malo, pa je to bio pravi trenutak za bike avanturu. Vremenski uvjeti prvog dana ove godine bili su gotovo idealni za penjanje na biciklu. Nije izostalo ni zasluženo sunčanje kod planinarskog doma, na 0 stupnjeva Celzija i gotovo bez vjetra

Zagrijavanje je počelo još na Staru godinu u dolini Gacke. Uz pahulje, ali i sunce. Kratka vožnja uz Gacku bila je taman za oproštaj od stare i priprema za novu godinu. Obišao sam dio poznate Barkanove staze i bezbroj vrela Gacke, uz petnaestak kilometara po makadamu i asfaltu kroz zaseoke oko Ličkog Lešća. Polazak je bio iz hotela Gacka u Ličkom Lešću, a brzo sam bio u Sincu kod bunara i crkve sv. Ilije, čiji je toranj provirivao iznad visoke trave inače plavne površine. No oborina je bilo malo pa je Gacka u svom koritu. Kao da spava zimski san. Tišinu prekine tek koja patka munjevitim uzletom. Tu je i Majerovo vrilo, a po puteljku može se do Tonković vrila.

Gacka je pokazala svoje pravo zeleno lice plivajući po sivoj dolini. Vrhovi Velebita zabijelili su se, ali više od inja nego od pravog snijega. Krenuli smo autom do Krasna, što je oko sat vremena vožnje od Otočca. Plan je popeti se biciklom od Krasna do Zavižana, a spuštanje bajkom ostaviti za neki drugi put.

Vrijeme za vožnju najbolje je između 11 i 14 sati. Od Krasna je brzo s proplanka ulaz u visoku šumu, a vozio sam malo brže i bez stajanja da se zagrijem. Taj dio puta je makadam dugačak oko četiri kilometra. Prvu kraću pauzu napravio sam kod dolaska na cestu Oltari - Zavižan. Tamo sam dao svu snagu jer je asfaltna cesta odlična i htio sam proći što prije tih pet kilometara. Tako sam na ulaz u Nacionalni park Babić Sića stigao već oko podne. Idealno je to mjesto za odmor, ali zimi ne predug. Ondje je veliko parkiralište i uvijek bude posjetitelja. Inače, sezona posjećivanja službeno je zatvorena u zimskom razdoblju, a planinari i ostali posjetitelji mogu slobodno dalje ako je cesta prohodna i vrijeme dobro.

Dalje je oko sedam kilometara makadama. Zadnji dio prema planinarskom domu neposredno prije parkirališta nalazi se pod snijegom i laganim ledom. Kako sam se približavao cilju, bilo je sve lagodnije i lakše. Dobro sam se ugrijao iako me često zastajkivanje zbog fotografiranja nekad nervira. Ovaj put je dobro došlo jer se zapravo tako odmaram, a da toga nisam ni svjestan. I da ne forsiram, što inače bih.

Svaka vožnja je novi izazov, kakva god bila. Pogotovo odvesti bez frke tih zadnjih osamsto metara do doma, a to je dio kada izlazite na Zavižansku kosu. Otvaraju se vidici prema srcu Velebita, moru i planinarskom domu. No do doma je strm uspon pa zasluženi čaj i sunčanje na terasi nisu izostali. Ipak, nije uvijek tako. Treba pogoditi vrijeme i imati malo sreće. S obzirom na to da je dan bio savršen, odlučio sam se ipak spustiti dio puta, pa u auto i dalje natrag u Otočac.

Topli, ali i vrlo lijepi rustikalni hotel Gacka smješten je uz samu rijeku te pokraj puno vrila i potočića koje ćete čuti cijelu noć. Iznenadio me velik broj gostiju, posebno iz Dalmacije, koji su došli na zimski odmor. Shvatio sam da je to zapravo idealna pozicija za mnoge izlete. Sve je blizu, od Plitvičkih jezera do Velebita, pa svetišta u Krasnom, Kuća Velebita i Centar za posjetitelje NP-a Sjeverni Velebit. Tu je i Teslina kuća u Smiljanu i utočište za medvjede u Kuterevu. A nije daleko ni poznati krajolik Grabovača kod Perušića. Otočac je na nekoliko kilometara, a Gospić je udaljen petnaestak kilometara.