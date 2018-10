Naš bloger otvorio je jesensku sezonu bicikliranjem čarobnim turopoljskim krajem

Turopoljski lug i pravo carstvo šuma uz ravne i nepregledne ceste idealni su za pedaliranje u okolici Zagreba. Obilazak slavoluka 'Vrata od krča' i drvenog mosta na Odri te vožnja uz Savu bili su još jedan nezaboravni biciklistički izlet

Prigradskim niskopodnim vlakom uputio sam se iz Zagreba u Turopolje kako bih izbjegao vožnju biciklom po gradskim prometnicama, a i česte jutarnje magle. Dani su već kraći, pa više ostane za vožnju po prirodi i siguran povratak kući u Zagreb. Od kolodvora u Turopolju krenuo sam prema selu Rakitovec, u kojem je taman završila nedjeljna jutarnja misa. Stare drvene kuće i crkve prepoznatljiv su dio ovog kraja. Vrlo brzo s glavne ceste skrenuo sam desno prema Turopoljskom lugu. Dio ceste je još asfaltiran do turopoljske kaznionice. Nakon toga počinju lijepi makadami koji vode u beskrajne šume. Treba voziti ravno, no privuče li vas neka od sporednih cesta, slobodno nastavite tim putom. Ima puno lovačkih čeka, pa me susret s lovcima nije iznenadio. Ove nedjelje hranili su divljač kukuruzom. Za svaki slučaj provjeravam rutu i saznajem od lovaca da ova cesta ubrzo završava. No od polazne točke do Vrata Turopolja ima petnaest kilometara i lijepa je to, skoro jednosatna vožnja. Impozantni slavoluk je sagrađen 1776. godine, kada je počelo krčenje šuma. Bio je drven, no početkom prošlog stoljeća srušila ga je oluja. Tada je sagrađen od betona, a obnovljen je u međuvremenu. Bez obzira na to, ovaj markantan simbol turopoljskih šuma i danas izgleda dojmljivo. Lijep je cilj za bike vožnju, pa i fotografiranje. Ovaj kraj je poznat po nekadašnjoj Plemenitoj općini Turopoljskoj. Zbog ukaza tadašnjeg hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV Turopoljci su imali svoju slobodu i svoje posjede. Svi su bili plemići, svoji gospodari i nikada nisu postali ničiji kmetovi. Tradicija plemenitaške općine se održala i do današnjih dana, o čemu možete doznati u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici.

Slijedi povratak od četiri kilometra do velikog čvorišta i raspela koje ćete zamijetiti. Tu treba skrenuti desno. Lijevo se može izaći u naselje Pešćenica i izaći iz šume, a ravno natrag odakle ste došli. Moj plan danas je prijeći preko starog drvenog mosta na Odri i ići za Veleševac te nastaviti prema Posavini. Od raspela sam začas bio na Odri. Taj dio dosad nisam prošao, pa sam se iznenadio vidjevši da se radi samo o dva kilometra. Most je ruševan i treba ga oprezno prijeći gurajući bicikl. Jedan je od posljednjih takvih na Odri. Nadamo se da će se most obnoviti i sačuvati. Obližnji Veleševac je tipično posavsko mjesto uz stari rukavac Save. Patke, labudovi, ribiči, biciklisti i velika crkva ono je što ćete prvo vidjeti. Ovdje je i trgovina i caffe bar, pa je lijepo mjesto za odmor i okrepu. Planirao sam prijeći Savu skelom kod Oborova. Cikloturisti vole takve doživljaje jer pružaju više mogućnosti u kreiranju ruta. U mom slučaju, za povratak u Zagreb. No skela ne vozi nedjeljom i blagdanom, a u ostale dane ima radno vrijeme. Tako vozi od 6.30 do 10 sati i popodne od 15 do 18 sati. Dobro je znati. Za odvažnije tu je udaljenija opcija istočno preko mosta u Martinskoj Vesi, ako se prema Zagrebu želite voziti po lijevoj, suprotnoj obali Save. S obzirom na to da ću skelom drugi put, vraćao sam se lijevom obalom uzvodno prema selima Orle, Bukevje i Šćitarjevo. Do sada sam prošao trideset kilometara i još toliko ima do Zagreba. Iako slijedi lakši dio, cjelodnevno pedaliranje čini svoje tako da treba uzeti neko vitaminsko piće ili energetski dodatak prehrani.