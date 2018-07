Ljetna tura po Gorskom kotaru - od čarobnog Risnjaka do najfinije štrudle od borovnica

Bloger tportala vozio se električnim biciklom po Nacionalnom parku Risnjak i najslikovitijoj šumskoj stazi Leska. Guštao je među lijepim kućama za odmor i jeo svoju najdražu goransku štrudlu od borovnice

Selo Crni Lug najbolje je polazišno mjesto za obilazak Risnjaka. Odande se može na prekrasan hike i bike izlet do izvora Kupe. Biciklom do sela Razloge, a dalje pješke. Bicikl možete ostaviti kod Rodne kuće rijeke Kupe, odnosno centra za posjetitelje. Uprava Nacionalnog parka Risnjak te pansion i restoran su u obližnjim Bijelim Vodicama. Tu je i adrenalinski park za najmlađe s prirodnim zaprekama. Vrlo dobri brdski električni bicikli za obilazak parka mogu se unajmiti na info punktu te kupiti i brojni goranski proizvodi.

Predvečer ili ujutro možda vidite i neke od velikih zvijeri, poput medvjeda. A ostale, poput risa ili vuka, samo na interpretacijskim mjestima. Medvjeđu šapu bar u prahu pojest ćete na tanjuru, uz već čuvenu štrudlu od borovnice, koja je baš ovdje u pansionu NP Risnjak najbolja.

Vožnja do Crnog Luga i obilazak mjesta vrlo su interesantni. To je jedno od najviših mjesta te obiluje lijepim planinskim zdanjima, onim starim, ali i urbanim.

Posjetio sam jedno takvo imanje na zelenom proplanku. Kuće za odmor Runolist izmislio je i sagradio Čedomir Rukavina. Nimalo se nisam iznenadio kada nas je dočekao s kosilicom u rukama, pun trave i goranskog bilja. Uspjeh vitalnog sedamdesetogodišnjaka upravo je u životnom iskustvu u turizmu, ali i osjećaju za planinski turizam i potencijal Gorskog kotara. Kuće nisu samo za odmor, već zovu na kretanje i aktivnost.

Wellness, hidromasažni bazen te bicikli dio su ponude uz blagodati ovog kraja. Kuće mogu primiti komotno čak sedam osoba, a idealne su za obitelji. No ovdje vole boraviti svi, pa i udvoje. Ljeta su ovdje friška, a o žutim jesenima i čarobnoj zimi da ne govorimo.

Preko dana su svi gosti negdje raštrkani po planini, kaže naš domaćin, a neku večer imali su pečeno janje za bicikliste iz poznatog talijanskog zimovališta Brunica. Kako je na moru sada vruće, došli su se voziti ovdje. Išli su do Lokvi, Fužina, pa čak i u dolinu Kupe, do našeg mjesta, Hrvatsko, odakle se također može prići izvoru Kupe. Inače, do vrha Risnjaka pješke se može po dvije staze, a do vrha treba oko tri sata. Jedna preko Vilja pogodna je i za bike prilaz. A može se kombinirati i s posjetom Platku.