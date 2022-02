[FOTO/VIDEO] Križevci i vrata Prigorja idealni su za početak nove biciklističke sezone, a svakako se morate provozati tamošnjom Ilicom

Bloger tportala otkriva nam novu zanimljivu i adrenalinsku bike destinaciju Kalničkog prigorja i Križevaca, ali i pitom kraj s puno malih cesta kojima se može bezbrižno voziti i obilaziti netaknutu prirodu. Ako tražite mir i tišinu, nove vidike i rute, Križevci su odličan izbor u prvim ljepšim danima pred nama. Ondje možete s bicikla čuti legende, poput one kako su nekada imali toliko puno šljiva da su njima otjerali i svoje neprijatelje. Možete otići i do Starog grada Kalnika i škicnuti s grebena ili planinarskog doma neku od lijepih panorama i vizura, prošetati do vrha Kalnika 642 metra nad morem ili po hrptima do TV tornja

Na Kalniku će se naći za svakog ponešto. Sjajan je to turistički mamac, okupljaju se ondje planinari, hodači, penjači, biciklisti, ali i ostali izletnici i namjernici. Ljubitelji paraglajdinga doći će na svoje, a bome i svi željni novog iskustva i doživljaja. Doći biciklom poseban je pak izlet na dva kotača. Tridesetak kilometara pedaliranja za početak nove sezone bit će odlično otvaranje putovanja, kretanja i ponovnog boravka na otvorenom nakon zimske pauze. Kombinacija ravnica i malo postepenog penjanja uz finiš na kraju bit će taman za proljetno buđenje. Iz Križevaca, grada povijesti, kulture i Križevačkih štatuta, možete krenuti s glavnog trga, a prije toga razgledati neke od znamenitosti, poput crkve sv. Marka Križevčanina. Za kavu ili slasticu u gradskoj kavani bit će vremena. Iz grada se rutom broj sedam ide prema Svetoj Heleni i Žbirinovcu glavnom cestom i nakon kratke dionice na raskršću ravno prema Kalniku.

Prvi vjesnici proljeća proviruju iz šume i kao da me zovu da odem na neki puteljak. Privukao me single track, pa sam nekoliko kilometara odvozio između stabala koja ovako bez lišća izgledaju kao nacrtana. Suha podloga i dobra vidljivost dale su mi zamah, a ubrzo sam se našao na cesti, doduše makadamskoj. Mali pogled na Google Maps i desno oko kilometar pa se vraćam na asfalt i svoju rutu broj sedam za Kalnik. Sve rute imaju i svoj kod, tako da se mogu 'skinuti' s bike karte ili weba i tako se prati put. Pa kako tko voli, ja za orijentaciju u prirodi preferiram malo snalaženja i volim koji put skrenuti s rute i istraživati.

Ovoga puta ipak se držim pravca jer mi je ovo prva dulja vožnja nakon hladnijeg razdoblja. Kažu da kad je ispod šest stupnjeva, nije ugodno na biciklu, no ako zanemarimo jutarnji mraz, dnevna temperatura popela se do petnaestak celzijevaca, što je bila super nagrada za srećom kratko smrzavanje na polasku. No sada su takvi dani, često sunčani i topli, ali kada Sunce zađe, brzo zahladi. Na početku rute iznenadila su me široka polja, a zatim i neobični brežuljci s kontinuiranom visinom, pa sam se baš lepršavo vozio, s puno lijepih pogleda na same doline. Ispred Kalnik i posebno TV toranj činili su se sve veći, pa je i to bilo ohrabrenje i znak da se približavam cilju. Nekako sam jedva do maloprije nazirao obrise Kalnika i sve se činilo daleko.

No na biciklu se stvari brzo promijene. Kilometri nekada idu brzo, a tada je motiv za pedaliranje još veći. Proradit će i taj adrenalin, pomislih. Pospana sela ostaju iza mene, a pokoji lavež i kokice iz dvorišta prekidaju tišinu po koju sam i došao. Zato će mi na Kalniku dobro doći povratak među živahne izletnike. Prolazim kroz simpa selo Kamešnica i idem lijevo podno Kalnika i istoimenog općinskog središta. Ovo je baš fora dio rute, podno tih kalničkih obronaka plemića i šljivara. No sada je ipak više vinograda, a na sve strane čuje se zvuk škara zbog rezidbe u njima. U daljini je zaista beskraj već pomalo zelenih njiva i proplanaka. Na ovom dijelu idem malo gore, pa dolje, pa opet do iduće kleti, ali to su minorni usponi koji ne umaraju, već vesele. U centru naselja Kalnik idem desno, pa kilometar još do Starog grada Veliki Kalnik i planinarskog doma. Na tom zadnjem dijelu ne treba baš gledati okolo, već se fokusirati na penjanje. No nema brige, dionica je kratka, može ju svatko savladati. Planinarski dom radi preko vikenda cijeli dan, tako da će okrepa biti neupitna. Možete se odmah i osvježiti odličnom izvorskom vodom s Kalnika, nadaleko poznatoj. Prema želji možete odabrati hoćete li odmah sjesti na lijepu terasu planinarskog doma ili krenuti u obilazak Starog grada. Ako netko želi još malo avanture, pješke može do samog vrha i TV tornja. Kako god, slijedi zasluženi odmor nakon prijeđenih 20 kilometra na biciklu. A natrag će biti lakše jer je sve nekako niz planinu, a i po ravnici imao sam osjećaj da se stalno spuštam prema Križevcima.

Na Kalniku je i nekoliko kuća za odmor i apartmana, pa oni koji žele doći na vikend imaju gdje odsjesti. Neki od pružatelja turističkih usluga nude i najam bicikla i quadova. Ispred doma i stijena je prostrana livada na kojoj se već sada moglo ispružiti, mogu si misliti kako je tek lijepo u proljeće i ljeti. Guste kalničke šume, koje same pričaju povijest, dobra su hladovina u toplim danima. Pri povratku ide se za Vukovec i Sveti Petar Orehovec, pa nakon silaska u Kalnik prema spomenutim mjestima na desno. Brzo ćete doći i do Obreških kleti i svakako ih posjetite. Poznate su u ovom kraju kao Ilica. Evo dobre ideje kako zamijeniti zagrebačku špicu i Ilicu ovom šetnicom u kalničkom kraju uz stare drvene kuće, doduše bez trgovina i tramvaja. Možda vas netko pozove, kao i mene, na čašicu vina, kako je to ostala tradicija u ovim kućama u kojima se čuvalo vino.